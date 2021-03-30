Пензенцы стали чаще нарушать масочный режим в транспорте

30.03.2021 | 18:10

Сразу на месяц - до 30 апреля - в регионе продлен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора области Олег Мельниченко.

В новой версии документа значатся и другие изменения. В частности, они касаются пенсионеров, которые не сидят сложа руки.

«Рекомендовать работодателям, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья, осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную работу», - сказано в документе.

Их ровесники, находящиеся на заслуженном отдыхе, а также граждане, имеющие ряд заболеваний, по-прежнему должны оставаться на самоизоляции. Причем не только по месту жительства, но и в садовых домах.

Выходить в свет - в магазин или в аптеку - людям этой возрастной группы разрешено только в период с 9:00 до 12:00. Естественно, с использованием средств индивидуальной защиты, которыми многие пензенцы, молодые и пожилые, стали уже пренебрегать. Рано, заверили в Роспотребнадзоре.

«Если в объектах торговли граждане активно соблюдают масочный режим, то в общественном транспорте люди подрасслабились. Хотелось бы напомнить, что все профилактические мероприятия необходимо соблюдать, несмотря на то что уже большое количество людей переболело», - подчеркнула пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Распространение коронавируса медленно идет на спад. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки болезнь диагностировали еще у 101 жителя региона. Таким образом, общее число инфицированных пензенцев за все время пандемии составило более 40 000 человек, 526 скончалось.