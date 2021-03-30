Общество

Пензенцы стали чаще нарушать масочный режим в транспорте

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Сразу на месяц - до 30 апреля - в регионе продлен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора области Олег Мельниченко.

В новой версии документа значатся и другие изменения. В частности, они касаются пенсионеров, которые не сидят сложа руки.

«Рекомендовать работодателям, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья, осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную работу», - сказано в документе.

Их ровесники, находящиеся на заслуженном отдыхе, а также граждане, имеющие ряд заболеваний, по-прежнему должны оставаться на самоизоляции. Причем не только по месту жительства, но и в садовых домах.

Выходить в свет - в магазин или в аптеку - людям этой возрастной группы разрешено только в период с 9:00 до 12:00. Естественно, с использованием средств индивидуальной защиты, которыми многие пензенцы, молодые и пожилые, стали уже пренебрегать. Рано, заверили в Роспотребнадзоре.

«Если в объектах торговли граждане активно соблюдают масочный режим, то в общественном транспорте люди подрасслабились. Хотелось бы напомнить, что все профилактические мероприятия необходимо соблюдать, несмотря на то что уже большое количество людей переболело», - подчеркнула пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Распространение коронавируса медленно идет на спад. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки болезнь диагностировали еще у 101 жителя региона. Таким образом, общее число инфицированных пензенцев за все время пандемии составило более 40 000 человек, 526 скончалось.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Да все забили давно на ваши рекомендации

Гость||

Тупые журналюшки и Быкова, мы вам ничего не должны!

Гость||

На территории, оккупированной жуликами и ворами, установлен комендантский час для людей в возрасте 65+?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Выходить в свет - в магазин или в аптеку - людям этой возрастной группы разрешено только в период с 9:00 до 12:00.
Это что за хрень времЕнная?

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Выходить в свет - в магазин или в аптеку - людям этой возрастной группы разрешено только в период с 9:00 до 12:00.
Это что за хрень времЕнная?
Это апогей баранопандемии и маразма едрисни

Гость||

Гость писал(a):

народ, голосуем против партии ЕР, дел она в Пензе натворила за пятилетку не разберёшь, только против. За повышение пенсионного возраста всегда теперь голосуем против ЕР, всегда!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

Что за пьянь в комментариях тут опять?

Гость||

Гость писал(a):

Да все забили давно на ваши рекомендации
Чем хуже, тем лучше. Ванька-встанька на этом чуть не погорел раньше времени.

Гость||

Давно плевать на рекомендации. Не исполняли и не собираемся. На то они и рекомендации. Пусть овцы душат я в тряпках своих в такую погоду. Потому и хватают всю заразу.

Гость||

Гость писал(a):

Что за пьянь в комментариях тут опять?
Дырявый лизуан ищет друзей

Гость||

Гость писал(a):

Дырявый лизуан ищет друзей
А зачем он по пьяни это делает ?

Имя: Гость
Комментарий:

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