За выходные на COVID-19 обследовали 7 428 жителей региона

29.03.2021 | 13:41

В Пензенской области коронавирус выявили еще у шестерых детей. Им от 6 до 12 лет. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщил региональный оперативный штаб.

Всего с начала эпидемии вирус подхватили 3 842 несовершеннолетних.

Из 106 новых случаев, подтвержденных за последние сутки, менее половины (44) пришлись на Пензу, остальные распределились по районам: по 10 зараженных зарегистрировали в Мокшанском и Каменском районах, по 7 - в Пензенском и Кузнецком, 5 - в городе Заречном, 4 - в Сосновоборском районе, по 3 - в Шемышейском и Бессоновском, по 2 - Нижнеломовском, Тамалинском, Городищенском и Иссинском, по 1 - в Земетчинском, Пачелмском, Малосердобинском, Камешкирском и Никольском.

«Находится под наблюдением - 7 158 человек; снято с наблюдения - 98 416. Суммарный охват тестированием на COVID-19 – 61,18% населения региона», - уточнили в оперштабе.

За минувшие выходные на коронавирус обследовали 7 428 жителей региона.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 41 818.

Как ранее сообщил врио министра здравоохранения Александр Никишин, в стационарах области сейчас находится 1 271 пациент с коронавирусом. 42 человека лежат в реанимации, 24 из них на ИВЛ.