COVID-19: А. Никишин рассказал, кого обязательно госпитализируют

29.03.2021 | 10:34

В стационарах Пензенской области находится 1 271 пациент с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Никишин на совещании в региональном правительстве в понедельник, 29 марта.

Он уточнил, что 42 человека лежат в реанимации, 24 из них на ИВЛ. Проблем с обеспечением больниц кислородом нет.

«Резерв инфекционных коек ежедневно колеблется. На пятницу он составлял 16%, на понедельник - 12,7%», - пояснил Александр Никишин.

Он подчеркнул, что сейчас в регионе госпитализируют всех больных коронавирусной инфекцией в возрасте старше 60 лет независимо от степени тяжести заболевания.

По данным на 28 марта, в области зарегистрировано 41 712 случаев заражения. Оперативный штаб сообщил о 522 смертях, вызванных коронавирусной инфекцией. Выздоровели 38 540 человек.