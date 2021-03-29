Три пензенских ЖК «Термодома» участвуют в программе trade-in

29.03.2021 | 14:32

Холдинг «Термодом» расширил программу trade-in. Теперь она распространяется еще на три жилых комплекса. Речь о ЖК «Жемчужный», «Новелла» и «Парк Рояль».

Все, что нужно, - прийти в офис продаж на Радужной, 1. Партнеры холдинга подберут новую квартиру и забронируют ее, бесплатно проведут оценку старой квартиры, сфотографируют ее и выдадут заключение.

После заключения договора на продажу квартиры они найдут покупателей, пообщаются с ними, оформят необходимые документы. Как только старая квартира будет продана, клиент вносит платеж за новую.

Услуга предоставляется бесплатно.

Застройщик ЖК «Жемчужный» - ООО СЗ «Термодом-Групп». Застройщики ЖК «Новелла» - ООО СЗ «Термодом-новин» (1-й этап, стр. 1 и 2) и ООО СЗ «НОВЭЛЛА-1» (2-й этап, стр. 3 и 4). Застройщик ЖК «Парк Рояль» - ООО СЗ «Парк Рояль». Все проектные декларации на наш.дом.рф. Не является публичной офертой.