15 тыс. пензенцев стоят в очереди на вакцинацию против коронавируса

29.03.2021 | 10:58

В Пензенской области в очереди на вакцинацию в настоящее время находятся около 15 тысяч человек. Об этом сообщил врио министра здравоохранения региона Александр Никишин на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 29 марта.

Он уточнил, что в период, когда были сложности с поступлением вакцины, число очередников возрастало до 25 тысяч. Впоследствии их количество снизилось.

Жалобы на отсутствие препарата стали звучать в Пензенской области в середине марта. Вскоре поставки возобновились. В течение последней недели в регион привезли две партии «Спутника V» - 8 800 доз.

По данным регионального минздрава на пятницу, 26 марта, прививки сделали более 43 000 жителей области. Почти 35 000 из них получили оба компонента вакцины.