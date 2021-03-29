Общество

15 тыс. пензенцев стоят в очереди на вакцинацию против коронавируса

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В Пензенской области в очереди на вакцинацию в настоящее время находятся около 15 тысяч человек. Об этом сообщил врио министра здравоохранения региона Александр Никишин на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 29 марта.

Он уточнил, что в период, когда были сложности с поступлением вакцины, число очередников возрастало до 25 тысяч. Впоследствии их количество снизилось.

Жалобы на отсутствие препарата стали звучать в Пензенской области в середине марта. Вскоре поставки возобновились. В течение последней недели в регион привезли две партии «Спутника V» - 8 800 доз.

По данным регионального минздрава на пятницу, 26 марта, прививки сделали более 43 000 жителей области. Почти 35 000 из них получили оба компонента вакцины.

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Гость||

Есть предложение, в очередь на вакцинацию записывать только тех, кто отработает не меньше 10 часов на общегородском суббонике.

Гость||

Сегодня 29.03.2021 пришел записаться на вакцинацию в одну из поликлиник Смоленска, в итоге меня поставили в длинную очередь(сказали перезвонят). Когда стал настойчиво интересоваться в чем причина такой большой очереди, медсестра просто ответила что вакцин вообще уже нет в последние две недели. А так все у нас хорошо, особенно на 1-м канале

Гость||

15 тыс. идиотов. Не так и много. Радует.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

15 тысяч человек
penzainform.ru писал(a):
до 25 тысяч
вот так и не кому она не нужна.

Гость||

у нас вообще все и везде офигенно

Гость||

Вот истинное число ковид баранов. Они и после вакцины маски не снимут ущербные.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.03.2021 11:45
Гость писал(a):
А так все у нас хорошо, особенно на 1-м канале
Ну почему же, в Кремле тоже всё отлично!

Гость||

Каждый выбирает сам: делать ему прививку, носить маску, уважительно относиться к окружающим. Это его право и воспитание. Прививку никого не заставляют делать, но уважительно относится к окружающим, всё таки должен...

Гость||

С помощью прививок в СССР в своё время победили массу болезней и это было.

Гость||

Уровень медицинского обслуживания в Пензе на очень низком уровне, а сейчас тем более пока делять опять министерские портфели.

Имя: Гость
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