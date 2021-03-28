Жители ул. Бийской готовы встать в цепь, чтобы не прокладывали кабель

28.03.2021 | 18:20

За два дня ущерб в сотни тысяч рублей был нанесен жителям нескольких домов на Бийской улице. У них погорела электротехника.

Как считают люди, ЧП случилось из-за некомпетентных действий рабочих, которые вели кабель к торговой точке.

«У нас начался перепад света. А работала машинка стиральная в это время. Муж зовет: Таня, машинка трещит. И запахло горелыми проводами. Потом смотрим - и холодильник не горит. С холодильником, слава богу, все нормально. Но машинка перегорела», - рассказала местная жительница Татьяна Семакина.

«Перепад напряжения: то 190 было, то 260», «Кофе-машинка сгорела и приставка к телефону и интернету. С разрешениями они там копают или без разрешения? И пьяные вообще!» - возмутились пензенцы.

Подозрительный запах от специалистов почувствовали многие.

«Я не профессионал в этом, но, по словам мужчин, когда идет оттепель, такие работы не делаются. Кабель они будут в болоте прокладывать? Плюс люди были в нетрезвом состоянии, от них пахло алкоголем. Звали полицию. Ну ухмыляются, развернулись, уехали. Все побросали», - поделилась местная жительница Татьяна Цаплина.

Несмотря на то что количество испорченной техники росло, работы не останавливались. Соседи предупреждали друг друга о том, что необходимо выключить электрооборудование.

В итоге, чтобы люди не остались без электричества, рабочие соорудили временную линию. Они обещали вернуться в понедельник и продолжить прокладку кабеля к торговой точке. Жители готовы встать в цепь, чтобы не допустить бригаду.