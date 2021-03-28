В Пензенской области волна коронавируса пошла на спад

28.03.2021 | 13:41

В Пензенской области вторую неделю за сутки из больниц выписывают больше перенесших коронавирус пациентов, чем выявляют заболевших.

Так, 14 марта суточный прирост инфицированных составил 120. В тот же день региональный оперативный штаб сообщил о 122 выздоровевших.

Всего с 14-го по 27-е число в регионе подтвердили 1 547 случаев COVID-19. За этот период опасную инфекцию побороли 2 017 человек. Таким образом, можно сказать, что волна коронавируса в области пошла на спад.

Между тем в марте увеличилось число жителей области, погибших от инфекции. С 1 по 27 марта зарегистрировали 79 смертей. За тот же период февраля от коронавирусной пневмонии скончались 56 пациентов.

В регионе продолжается вакцинация населения против COVID-19, открылись 54 площадки. Их количество будет расти по мере поступления вакцины, отметили в пресс-службе регионального минздрава.

По официальным данным, всего на 25 марта полный курс вакцинации прошли почти 35 000 человек, это 2,69% населения. Согласно сообщению регионального оперштаба, инфекцию перенесли 38 407 пензенцев, то есть 2,95%. Иммунитет сформирован у приблизительно 5% жителей Сурского края. По мнению специалистов Роспотребнадзора, чтобы эпидемия остановилась, требуется наличие антител у 60-70%.

Пока медики не исключают третьей волны COVID-19. Исследователи считают, что она может начаться в апреле-мае.