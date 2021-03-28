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Общество

В Пензенской области волна коронавируса пошла на спад

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В Пензенской области вторую неделю за сутки из больниц выписывают больше перенесших коронавирус пациентов, чем выявляют заболевших.

Так, 14 марта суточный прирост инфицированных составил 120. В тот же день региональный оперативный штаб сообщил о 122 выздоровевших.

Всего с 14-го по 27-е число в регионе подтвердили 1 547 случаев COVID-19. За этот период опасную инфекцию побороли 2 017 человек. Таким образом, можно сказать, что волна коронавируса в области пошла на спад.

Между тем в марте увеличилось число жителей области, погибших от инфекции. С 1 по 27 марта зарегистрировали 79 смертей. За тот же период февраля от коронавирусной пневмонии скончались 56 пациентов.

В регионе продолжается вакцинация населения против COVID-19, открылись 54 площадки. Их количество будет расти по мере поступления вакцины, отметили в пресс-службе регионального минздрава.

По официальным данным, всего на 25 марта полный курс вакцинации прошли почти 35 000 человек, это 2,69% населения. Согласно сообщению регионального оперштаба, инфекцию перенесли 38 407 пензенцев, то есть 2,95%. Иммунитет сформирован у приблизительно 5% жителей Сурского края. По мнению специалистов Роспотребнадзора, чтобы эпидемия остановилась, требуется наличие антител у 60-70%.

Пока медики не исключают третьей волны COVID-19. Исследователи считают, что она может начаться в апреле-мае.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области волна коронавируса пошла на спад
Олег Мельниченко хороший губернатор.

Гость||

а была ли она вообще эта волна??? или раньше всем пневмонию писали не разбираясь??? а сейчас начали разделять и акцентировать на этом внимание...

Гость||

14.26

А ещё ты гоминид и примат. Смирись.

Мотовилов (гость)||

После многих лет преследований со стороны академии наук, 17 НОЯБРЯ 2020 года, в возрасте 78 лет устранён обладавший прекрасным физическим здоровьем создатель безлекарственного метода лечения, подтверждённого большой практикой. выдающийся русский учёный, номинант нобелевской премии Гаряев Пётр Петрович.

Вылечивал простым прослушиванием закодированной аудиопрограммы.

Спид, туберкулёз, кариес. Любые вирусные и бактериальные заболевания.

Без уколов, масок, без ограничения свободы перемещения и общения.Мотовилов писал(a):

Органы надзора бдят интересы фармобизнеса и ритуальных услуг. Бессмертные пенсионеры опасны для плутократии.

Здесь, на ПИ, их функции выполняют тролли-волонтёры и штатные гэбешники Шаф и Зряшная.

Странно, ФИО гениального инженера Гарина, талантливо оболганного савецким пейсателем, отличается только на три последних буквы фамилии.

Мотовилов (гость)||

Перед мировой правящей элитой стоит сокращение численности населения на 80%.

В ход пущена вывернутая на вредную изнанку технология Гаряева.

Имя: Гость
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