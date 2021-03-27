Общество

Пензенский театр инклюзивного танца готовится к конкурсу

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Участники коллектива «Ника-Денс» записывают номер, который отправят на международный конкурс инклюзивных танцев. Над ним работают уже больше четырех месяцев - с того момента, как стали лауреатами предыдущего творческого состязания.

«На первом конкурсе у нас было первое место!» - сообщила художественный руководитель театра инклюзивного танца «Ника-Денс» Екатерина Шавшаева.

Танцевальная команда «Квартала Луи», где живут ребята, сформировалась летом 2020 года.

Юлия Минина ни минуты не раздумывала над предложением хореографа. Танцевать мечтала с детства, но раньше считала, что ей активность недоступна: девушка передвигается только на коляске. Оказалось, такое возможно и дарит только удовольствие.

«Это эмоции, это что-то новое, мы - просто команда сумасшедших! Смеемся, радуемся, кричим друг на друга», - рассказала актриса театра инклюзивного танца.

Для конкурса пензенцы запишут два номера. Повезет им в этом году или нет, станет известно примерно через месяц, когда жюри огласит названия коллективов-победителей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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