В сезон охоты Пензенскую область разделят на две зоны

26.03.2021 | 19:15

В 2021-м сезон весенней охоты будет необычным. В законодательство внесено несколько изменений.

Во-первых, Пензенскую область разделят на две зоны. В южной части, куда входит 15 районов, добыча гусей начнется 3 апреля и продлится 10 суток, а на севере отстрел пернатых будет разрешен с 10 по 19 апреля. В это же время откроется охота на вальдшнепа на территории всей области.

«Самое главное новшество: впервые в истории области охота на селезня будет осуществляться в течение 30 дней по территории всего региона - с 3 апреля до 2 мая включительно», - сообщил начальник отдела охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Салагин.

Добыча селезня разрешена исключительно с подсадной уткой и из укрытия. Охотиться на гусей с этого года можно только с помощью манков, чучел или профилей.

Новые правила введены не просто так.

«Это повышает культуру охоты, повышает требования к охотнику, так как весна - это сезон возвращения птиц в домашние регионы, сезон размножения у птиц и у большинства животных. Как никогда нужен фактор покоя», - пояснил Денис Салагин.

Специалисты напоминают, что за нарушения может грозить административный штраф до 4 000 рублей, а также аннулирование лицензии на срок от 1 года до 2 лет.