Не оплативший вовремя штраф земетчинец отдаст тройную сумму

Житель рабочего поселка Земетчино, накатавший штрафы на 2 000 рублей, расстанется с суммой втрое больше.
Согласно законодательству, штраф нужно оплатить не позднее 60 дней с момента вступления в силу постановления о назначении наказания. Однако земетчинец, неоднократно нарушавший правила дорожного движения, не спешил расстаться с деньгами.
Предупреждениям судебных приставов должник не внял, и в итоге на него составили сразу два протокола за уклонение от исполнения административного наказания.
«Суд назначил ему наказание в виде удвоенного размера ранее полученных им штрафов. Теперь должнику, помимо 2 000 рублей, придется заплатить еще 4 000», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.
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