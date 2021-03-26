Не оплативший вовремя штраф земетчинец отдаст тройную сумму

26.03.2021 | 15:35

Житель рабочего поселка Земетчино, накатавший штрафы на 2 000 рублей, расстанется с суммой втрое больше.

Согласно законодательству, штраф нужно оплатить не позднее 60 дней с момента вступления в силу постановления о назначении наказания. Однако земетчинец, неоднократно нарушавший правила дорожного движения, не спешил расстаться с деньгами.

Предупреждениям судебных приставов должник не внял, и в итоге на него составили сразу два протокола за уклонение от исполнения административного наказания.

«Суд назначил ему наказание в виде удвоенного размера ранее полученных им штрафов. Теперь должнику, помимо 2 000 рублей, придется заплатить еще 4 000», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.