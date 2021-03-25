Общество

Вадим Супиков поздравил работников культуры с праздником

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В преддверии Дня работника культуры руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков поздравил директоров учреждений культуры первого избирательного округа.

«Эти работники формируют культурный образ региона, прославляют область, вносят весомый вклад в развитие духовного достояния и сохранение традиций Сурского края», - сказал парламентарий.

Вадим Супиков осмотрел классы и выставки, пообщался с педагогами и учениками, а также вручил благодарности Законодательного собрания Пензенской области преподавателям детской музыкальной школы № 5 Пензы Татьяне Васильевне Макушкиной и Любови Николаевне Персевой.

Депутат выразил им искреннюю признательность и благодарность за бесценный труд и верность выбранному делу и пожелал крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых весомых достижений.

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