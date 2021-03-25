Общество

В Пензенской области мать двоих детей до 26 лет жила без паспорта

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В Пензенской области есть семьи с детьми, не получающие социальной поддержки из-за беспечного отношения родителей к документам. Об этом в четверг, 25 марта, рассказала депутатам регионального парламента уполномоченный по защите прав ребенка Елена Столярова.

Она привела яркий пример безответственности матери двух детей.

«Нам потребовалось 2 месяца, чтобы восстановить их право на социальное обеспечение и оформить матери гражданство России. Она родилась и выросла в Пензенской области, родила двух детей, но до 26 лет не оформила паспорт».

Еще в одной семье 13-летний подросток, у которого умер отец, не мог оформить пенсию по потере кормильца из-за того, что в его свидетельстве о рождении не были указаны ни мать, ни отец.

«Есть случаи, когда отсутствие паспорта переходит на третье поколение в семье. Главам муниципалитетов следует организовать мониторинг паспортизации детей, достигших 14-летия», - отметила уполномоченный по правам ребенка.

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Гость||

Цыгане?

Гость||

В Пензенской области мать двоих детей до 26 лет жила без паспорта

детей делать паспорт ваще не нужен,там другое надо. не благодари.

Гость||

Гость писал(a):

Цыгане?
Похоже. Они в первую очередь должны быть обеспечены государственной поддержкой.

Гость||

А почему мы должны эту яжмать содержать , которая дня ни где не работала ???? Платя налоги исправно !

Гость||

Я считаю,если государство помогает материально,в воспитании детей,то должна быть отдача,хоть какая то.А у нас целые семьи получают детские, рожают и рожают,ружья промышляют металлоломом по деревням,и так по кругу,работать не хотят и не будут,лучше гадать да милостыню просить,а сейчас такое подспорье от государства.но ведь их дети так же не стремятся,учиться,работать,лучше найти инвалида,посадить его на московской и следить за ним ,отбирая выпуску в конце дня

Гость||

Цыганам и прочим подобным нельзя давать гражданство. У честного законопослушного гражданина должно быть явное преимущество перед антиобщественным и преступным сбродом.

Имя: Гость
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