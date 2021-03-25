В Пензенской области мать двоих детей до 26 лет жила без паспорта

25.03.2021 | 12:46

В Пензенской области есть семьи с детьми, не получающие социальной поддержки из-за беспечного отношения родителей к документам. Об этом в четверг, 25 марта, рассказала депутатам регионального парламента уполномоченный по защите прав ребенка Елена Столярова.

Она привела яркий пример безответственности матери двух детей.

«Нам потребовалось 2 месяца, чтобы восстановить их право на социальное обеспечение и оформить матери гражданство России. Она родилась и выросла в Пензенской области, родила двух детей, но до 26 лет не оформила паспорт».

Еще в одной семье 13-летний подросток, у которого умер отец, не мог оформить пенсию по потере кормильца из-за того, что в его свидетельстве о рождении не были указаны ни мать, ни отец.

«Есть случаи, когда отсутствие паспорта переходит на третье поколение в семье. Главам муниципалитетов следует организовать мониторинг паспортизации детей, достигших 14-летия», - отметила уполномоченный по правам ребенка.