Общество

В Пензе бабушка троих внуков заявила об угрозах со стороны маршрутчика

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В четверг, 25 марта, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступил ответ на запрос, сделанный после обращения горожанки с жалобой на водителя общественного транспорта.

«Водитель маршрутки № 99 12 марта и накануне хотел высадить из маршрутки на полпути моих внуков. В прошлый раз внучка забыла справку, подтверждающую ее право на льготный проезд как ребенка из многодетной семьи. Слава богу, заплатила чужая тетенька, а то бы водитель выгнал девочку на Измайлова, не довезя до Ахун! 12 марта внуки ехали втроем, внучка уже предъявила справку, а у малых не было - снова ор, угрозы, что высадит. И опять вступились чужие люди, заплатили за двоих плачущих детишек. Ведь есть же закон, нельзя детей высаживать, а эти точно имеют право на бесплатный проезд! Какое право имел водитель так себя вести и грозить деткам?» - написала женщина, уточнив регистрационный номер транспортного средства.

В городском управлении транспорта и связи пояснили, что индивидуальный предприниматель провел служебное расследование по данному факту.

«Установлено, что 12 марта в салон автобуса вошли трое детей и предъявили транспортные карты для оплаты проезда, действительные только при условии предъявления справки о праве на льготный проезд. Несмотря на отсутствие таких справок у двоих детей, водитель автобуса маршрута № 99 довез детей до нужной остановки», - говорится в документе, подписанном и. о. начальника управления Денисом Светкиным.

Также подчеркивается, что родители или законные представители несовершеннолетних должны исполнять свои обязанности по содержанию и воспитанию детей, в том числе в случае необходимости обеспечивать их нужными документами или денежными средствами для оплаты проезда.

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Гость||

Так теперь вот такие бабушки и яжематери будут давить на жалость и пользоваться несовершенством закона.

А денег дать на проезд "забывают" или прикрываются как бы нищетой.

Гость||

Гость писал(a):

Так теперь вот такие бабушки и яжематери будут давить на жалость и пользоваться несовершенством закона.
Водятел маршрутки так бы ПДД соблюдал, как эти законы.

Гость||

А что мешает родителям/бабушкам/дедушкам проверить перед выходом из дома у детей (тем более у маленьких!) есть ли у них с собой подтверждающие документы, деньги/транспортные карты? Вот где начинается безответственность!

Гость||

В 99 очень часто случается такое, а мат и угрозы в адрес детей- уже норма !

Гость||

Детей бы тоже не плохо приучать к дисциплине и не забывать необходимые документы, если не доходит через голову, прогуляется пешком и дойдет через ноги! И в следующий раз про справочку сам будет помнить, а не виноватых искать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

обращения горожанки с жалобой на водителя

Озорница какая!

Гость||

А у меня теща сама маршрутчикам угрожает.

Гость||

Гнать маршрутчиков с дорог! Одурели уж совсем! Свои обязанности бы соблюдали, а потом уж в детей тыкали. Никогда раньше к детям так не относились. Есть деньги или нет, это всётаки ребёнок! Совсем как нелюди. Это только в нашем прогнившем городе так или уж везде????

Гость||

Все эти справки- бюррократия.Понятно же, что бы получить льготную транспортную карту нужно было предъявить кучу справок.Иначе бы из не выдали.А детям возить с собой справки формата А4 не очень удобно.

Если водитель сомневается, что эта карта принадлежит ребенку, с таким же успехом можно и взять чужую справку.

Гость||

Гость писал(a):

сть деньги или нет, это всётаки ребёнок! Совсем как нелюди. Это только в нашем
Ты детей чтоль любиш?

Гость||

Гость писал(a):

А денег дать на проезд "забывают" или прикрываются как бы нищетой.
у них есть право на безплатный проезд, а после такого отношения у многих даже не имея этого права хочется "забыть" оплатить этим жлобам рулекрутистым

Гость||

Как можно не любить детей?

Гость||

Гость писал(a):

Детей бы тоже не плохо приучать к дисциплине и не забывать необходимые документы, если не доходит через голову, прогуляется пешком и дойдет через ноги!
Детей на дорогу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Да вас как земля таких носит? что бы етому маршрутчику одни гворзди, жезлы и зайцы попадались и карман был пустой

Гость||

Правильный водитель, требующий справку, не забыл пассажирам билеты выдать ?

Гость||

Гость писал(a):

Как можно не любить детей?
Они шумят и плохо пахнут

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Имя: Гость
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