В Пензе бабушка троих внуков заявила об угрозах со стороны маршрутчика

25.03.2021 | 10:49

В четверг, 25 марта, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступил ответ на запрос, сделанный после обращения горожанки с жалобой на водителя общественного транспорта.

«Водитель маршрутки № 99 12 марта и накануне хотел высадить из маршрутки на полпути моих внуков. В прошлый раз внучка забыла справку, подтверждающую ее право на льготный проезд как ребенка из многодетной семьи. Слава богу, заплатила чужая тетенька, а то бы водитель выгнал девочку на Измайлова, не довезя до Ахун! 12 марта внуки ехали втроем, внучка уже предъявила справку, а у малых не было - снова ор, угрозы, что высадит. И опять вступились чужие люди, заплатили за двоих плачущих детишек. Ведь есть же закон, нельзя детей высаживать, а эти точно имеют право на бесплатный проезд! Какое право имел водитель так себя вести и грозить деткам?» - написала женщина, уточнив регистрационный номер транспортного средства.

В городском управлении транспорта и связи пояснили, что индивидуальный предприниматель провел служебное расследование по данному факту.

«Установлено, что 12 марта в салон автобуса вошли трое детей и предъявили транспортные карты для оплаты проезда, действительные только при условии предъявления справки о праве на льготный проезд. Несмотря на отсутствие таких справок у двоих детей, водитель автобуса маршрута № 99 довез детей до нужной остановки», - говорится в документе, подписанном и. о. начальника управления Денисом Светкиным.

Также подчеркивается, что родители или законные представители несовершеннолетних должны исполнять свои обязанности по содержанию и воспитанию детей, в том числе в случае необходимости обеспечивать их нужными документами или денежными средствами для оплаты проезда.