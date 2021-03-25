В области за сутки подтвердили 107 случаев коронавируса

25.03.2021 | 11:18

В Пензенской области продолжают выявлять более 100 заразившихся коронавирусом в сутки. На четверг, 25 марта, в регионе зарегистрировали 107 новых пациентов. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии зафиксировали 41 402 случая COVID-19. Опасный вирус сумели побороть 37 975 человек, скончались 509 (232 мужчины и 277 женщин).

На данный момент коэффициент распространения коронавируса в области составляет 0,96, на 100 000 населения приходится 3 101 заражение.

Общее число инфицированных в России на 25 марта достигло 4 492 692. За сутки подтвердили 9 221 случай.