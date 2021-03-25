«МегаФон» запустил платформу для борьбы с киберугрозами

25.03.2021 | 15:02

«МегаФон» первым из операторов связи запустил многофункциональное решение «Платформа киберразведки», которое можно использовать для предиктивной работы с киберугрозами.

Теперь банки смогут предотвращать хищение денег со счетов клиентов, а корпоративный бизнес защитит сотрудников от телефонных аферистов.

На платформе собирается информация обо всех современных источниках сетевых атак на абонентов. Алгоритмы, которые разработаны «МегаФоном», проанализируют потоки сетевых событий и укажут номера, владельцам которых угрожает кража денег со счетов или же хищение информации.

В частности, алгоритмы фиксируют распространение ссылок на вредоносное ПО, отмечают подозрительное поведение пользователя, по которому платформа выявляет зараженные устройства, отслеживает обращения с фишинговым ресурсам.

«Автоматизированный сбор данных на платформе ускоряет их обработку сотрудниками служб информационной безопасности наших заказчиков. Это помогает клиентам «МегаФона» идентифицировать активность злоумышленников на ранних этапах и оперативно на нее реагировать. Мы рады предложить рынку новый взгляд на управление киберугрозами, связанными с мобильным мошенничеством», - рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

Пользователь может заглянуть в личный кабинет «Платформы киберразведки» и получить оперативные отчеты по своему пулу номеров, включающему телефоны своих сотрудников или клиентов, пользователей корпоративной связи, которые дали согласие на получение информации о киберугрозах.

Как только появляется новая угроза, информация обновляется, поэтому компании оперативно связываются со своими клиентами или сотрудниками и предупреждают их об опасности. Банки в таком случае могут приостановить подозрительную операцию и позвонить владельцу счета, чтобы подтвердить или опровергнуть перевод.

«Благодаря аналитике больших данных платформа киберразведки обнаруживает подозрительное использование услуг мобильной коммерции и платежей, например для вывода средств после хищений с применением социальной инженерии. Разработанные «МегаФоном» алгоритмы платформы позволяют определить конкретные мобильные кошельки и номера абонентов, вовлеченных в сомнительные финансовые операции. Банки получают сигнал о возможных подозрительных активностях и могут заблокировать транзакции», - отметил директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.

Кроме того, на платформе представлен актуальный перечень выявленных фишинговых интернет-ресурсов. Он постоянно пополняется и помогает службам безопасности компаний.

Для онлайн-сервисов специалисты разработали отдельный функционал платформы. Теперь легко выявить недобросовестных покупателей, использующих сим-карты для массовой автоматизированной регистрации и последующего мошенничества.

Так, ретейлеры или сервисы каршеринга определят при помощи платформы «оптовых» пользователей бонусных баллов и скидок, социальные сети станут бороться с созданием фейковых аккаунтов и накрутками. Именно с фальшивых аккаунтов регистрируют электронные кошельки, с них рассылается спам и мошеннические сообщения.