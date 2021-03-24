В Кузнецке заменят звезду Вечного огня у монумента «Три солдата»

24.03.2021 | 15:35

В среду, 24 марта, в администрации Кузнецка обсудили грядущее празднование Дня Победы.

При условии снятия ограничений в городе 9 мая пройдут шествие «Бессмертного полка», митинг на Холме воинской славы, вечерний концерт на центральной площади, праздничный салют.

Кроме того, планируется проведение тематические акций, уроков, классных часов в образовательных организациях и учреждениях культуры. А на Холме воинской славы школьники в течение двух недель будут нести Вахту Памяти.

На сегодняшний день в Кузнецке живут 42 участника Великой Отечественной войны и около 500 ветеранов и тружеников тыла. Каждому будут вручены поздравления.

Мэр Кузнецка Сергей Златогорский предложил по опыту других городов организовать концерты под окнами ветеранов, согласовав действия с их родственниками.

В преддверии 9 Мая улицы украсят баннерами с праздничной символикой, благоустроят памятные места, приведут в порядок могилы ветеранов. Список объектов под регулярным присмотром волонтеров может пополниться захоронениями фронтовиков, родственники которых по разным причинам не ухаживают за ними.

«Также на встрече было отмечено, что сейчас кузнецкие мастера создают новую звезду для обрамления Вечного огня у монумента «Три солдата». Она заменит прежнюю, устаревшую от времени», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.