Стало известно, когда сойдет снег и какой погоды ждать в апреле

24.03.2021 | 09:59

В среду, 24 марта, начальник Пензенского гидрометцентра Валентина Неворотова рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» о том, какая погода ожидается в регионе в апреле.

«Апрель - это настоящий весенний месяц. Его средняя температура положительная и изменяется от +6 градусов - в западных районах до +5 - на востоке. Уже 1 апреля среднесуточная температура становится положительной по всей области, а в середине месяца она превышает отметку в +5 градусов, и начинается вегетация растений», - пояснила она.

Пл словам Валентины Неворотовой, чаще всего апрель бывает близким к обычному, хотя переход температуры через 0 градусов к положительным значениям происходил и на 10 дней раньше.

«В этом году это произойдет уже 26 марта. Дата разрушения снежного покрова колеблется по области с 1 по 10 апреля, сначала он начинает таять в западных районах, позже - на востоке. И в этом году заметных перемен не ожидается, снег сойдет с 7 по 13 апреля. Правда, в лесах он будет лежать еще до 20-х чисел мая», - добавила начальник Пензенского гидрометцентра.

Она акцентировала внимание на том, что каждый человек по-своему ощущает, теплый месяц или холодный. Метеорологи же оценивают погоду по количественным значениям.

«Предполагается, что апрель по температуре будет обычным, хотя для него характерны как возвраты холодов (до -6, -12 градусов), так и повышение температуры до +20, +25. Но, в среднем, все будет хорошо. Лето торопить не стоит, это чревато засухами. А самое главное: солнце с каждым днем поднимается все выше и выше и заметно прогревает воздух, особенно в ясные дни», - отметила Валентина Неворотова.

В заключение она уточнила, что Пензенская область расположена в глубине Европейского материка, вдали от океанов, поэтому климат формируется под влиянием суши и относится к поясу континентального климата умеренных широт с продолжительным зимним периодом и короткими переходными сезонами.