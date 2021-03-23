Общество

В Пензе за сутки зарегистрировали только 30 заразившихся COVID-19

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Во вторник, 23 марта, число случаев COVID-19 в Пензенской области достигло 41 189. Суточный прирост пациентов составил 108, среди них 19 детей от 2 до 15 лет.

В региональном оперативном штабе сообщили, что в суточную статистику вошли Пенза (30 инфицированных), Заречный (8), Пензенский район(14), Сосновоборский (10), Кузнецкий (8), Нижнеломовский (7), Мокшанский (6), Шемышейский (5), Бессоновский (5), Пачелмский (3), Белинский (2), Тамалинский (2), Лунинский (2), Спасский (1), Башмаковский (1), Каменский (1), Городищенский (1), Никольский (1) и Иссинский (1) районы.

Под наблюдением специалистов в связи с коронавирусом находятся 7 240 человек, сняты с него - 96 209.

С начала эпидемии на опасную инфекцию обследовали 780 485 пациентов (всего 831 477 исследований). За сутки тесты сделали 2 535 человек.

Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 60,40% населения региона, отметили в оперштабе.

На 22 марта первым компонентом вакцины привили 41 579 жителей области. Полную иммунизацию от коронавируса прошли 31 258, это около 2,4% населения.

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Гость||

Ваня съехал, ковид резко на спад пошел?

Гость||

Тестеры китайские были от губернаторского компаньона или Российские?

Гость||

Гость писал(a):

Ваня съехал, ковид резко на спад пошел?
Причина найдена. Расходимся.

Имя: Гость
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