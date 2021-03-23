В 18 учреждений Пензенской области направили просроченные продукты

23.03.2021 | 18:03

Некачественные продукты в регионе обнаруживали в школах, детских садах, в психоневрологическом интернате и других учреждениях социальной сферы. Об этом говорили на совещании правительстве.

Исследовали рыбную, мясную, молочную и другую продукцию. Где-то истекали сроки годности, где-то выявляли следы антибиотиков, в других товарах процент жирности не соответствовал заявленному.

Но в течение последних нескольких лет ситуация улучшается.

«В 2018 году при проведении государственного мониторинга было установлено от количества отобранных проб 37% фальсифицированной продукции. В 2019 году отмечался рост фальсифицированной продукции - это был 51%. В 2020 году ввиду принятых мер отмечается снижение», - сообщил заместитель начальника Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Баграт Перумов.

За первые месяцы 2021-го отобрали 41 пробу. В 6 выявили нарушения стандартов качества. Обнаруживать их помогает и государственная информационная система «Меркурий».

«В марте 2021-го было установлено, что в детские дошкольные учреждения, социальные учреждения Пензенской области поступает пищевая продукция с истекшим сроком годности. Была направлена в 18 учреждений, имеется список», - отметил Баграт Перумов.

Поставщиков привлекли к административной ответственности. А министр образования на совещании подчеркнул: нарушения устраняют мгновенно.

«Ни одна просроченная продукция не попала на стол детям. Это пресекается сразу, путем в том числе и контроля со стороны государственной информационной системы «Меркурий». Когда вносится фитопаспорт, сразу выявляется, что данная продукция просрочена», - заявил Александр Воронков.

Поставщики - как иногородние производители, так и местные.