Общество

В 18 учреждений Пензенской области направили просроченные продукты

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Некачественные продукты в регионе обнаруживали в школах, детских садах, в психоневрологическом интернате и других учреждениях социальной сферы. Об этом говорили на совещании правительстве.

Исследовали рыбную, мясную, молочную и другую продукцию. Где-то истекали сроки годности, где-то выявляли следы антибиотиков, в других товарах процент жирности не соответствовал заявленному.

Но в течение последних нескольких лет ситуация улучшается.

«В 2018 году при проведении государственного мониторинга было установлено от количества отобранных проб 37% фальсифицированной продукции. В 2019 году отмечался рост фальсифицированной продукции - это был 51%. В 2020 году ввиду принятых мер отмечается снижение», - сообщил заместитель начальника Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Баграт Перумов.

За первые месяцы 2021-го отобрали 41 пробу. В 6 выявили нарушения стандартов качества. Обнаруживать их помогает и государственная информационная система «Меркурий».

«В марте 2021-го было установлено, что в детские дошкольные учреждения, социальные учреждения Пензенской области поступает пищевая продукция с истекшим сроком годности. Была направлена в 18 учреждений, имеется список», - отметил Баграт Перумов.

Поставщиков привлекли к административной ответственности. А министр образования на совещании подчеркнул: нарушения устраняют мгновенно.

«Ни одна просроченная продукция не попала на стол детям. Это пресекается сразу, путем в том числе и контроля со стороны государственной информационной системы «Меркурий». Когда вносится фитопаспорт, сразу выявляется, что данная продукция просрочена», - заявил Александр Воронков.

Поставщики - как иногородние производители, так и местные.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Не врите. Кругом ворье. В школах и садах в первую очередь.

Гость||

Дядя Вова! Где посадки???

Деньги президента и правительства на питание детям!!!

Гость||

Нужны посадки! На детях и стариках наживаются!!!

Имя: Гость
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