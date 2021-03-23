Получившему электротравму пензенцу заплатят 100 000 рублей

23.03.2021 | 12:45

В Пензе увеличили компенсацию морального вреда 55-летнему горожанину, получившему электротравму.

Инцидент произошел на заводе «Пензадизельмаш» 28 августа 2019 года. Горожанин трудился бетонщиком. Он получил удар током.

Следствие и суд установили, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации производства, подготовки работников по охране труда, которые допустили пензенца к деятельности, не проведя с ним инструктаж по электробезопасности.

«Согласно медицинскому заключению, полученные истцом телесные повреждения в виде поражения электрическим током, компенсированного травматического шока относятся к категории тяжелых», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд определил размер компенсации морального вреда в 50 000 рублей. Однако прокурор Первомайского района Пензы посчитал сумму заниженной и подал апелляцию. Его доводы служители Фемиды посчитали обоснованными и удовлетворили жалобу.

В пользу получившего электротравму пензенца взыскано 100 000 рублей.