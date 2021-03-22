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Общество

Среди новых носителей коронавируса оказалось 15 детей

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В Пензенской области стала известна география новых случаев заражения коронавирусом. Среди 110 заболевших за последние сутки оказалось 15 детей в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.

Больше всего пациентов в Пензе - 43. В Пензенском районе поставили 11 диагнозов, в Заречном - 10, в Бессоновском районе - 6, в Сосновоборском - 5, в Нижнеломовском и Мокшанском по 4.

По три случая инфекции обнаружили в Каменском, Лунинском и Иссинском районах, по одному - в Земетчинском, Наровчатском, Башмаковском, Пачелмском, Тамалинском, Шемышейском, Кузнецком, Городищенском и Никольском.

«Находится под наблюдением 7 228 человек; снято с наблюдения - 94 708», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Тестированием на COVID-19 охвачено 60,20% населения региона.

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Гость||

Не актуально, коронавирус в бассманом суде

Гость||

Гость писал(a):

Не актуально, коронавирус в бассманом суде
В суде противник строительства крематория. Владелцам похоронного бизнеса выгодно распространение заразы,больше мрут?

Имя: Гость
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