Представителям экосистемы Сбера понравился Спутник

22.03.2021 | 15:05

Новыми именами пополнился длинный перечень людей, которые были впечатлены Городом Спутником с самого первого знакомства с микрорайоном. На этот раз это представители Сбера, а точнее дивизионов цифровой экосистемы банка.

«В Пензе мы обсуждаем актуальные проблемы цифровизации ЖКХ. Партнеры привезли нас посмотреть на современный город, увидеть, какие здесь используются технологии, какие решения экосистемы Сбербанка мы можем предложить, чтобы сделать это прекрасное место еще более уютным», - рассказал представитель делегации Игорь Краснов.

Гостям провели обзорную экскурсию по Городу Спутнику, познакомили с его инфраструктурой, на примере квартала «Радужные дворы» показали новые подходы к обустройству территорий жилых комплексов.

«Мы хотим поблагодарить за такой теплый прием компанию «Термодом». Видно, что вы очень заботитесь о своих жильцах, построили красивую набережную, большое количество объектов инфраструктуры, что немаловажно для создания ячеек нашего общества. Мы будем рады посетить вас еще и надеемся, что совместными усилиями сделаем жизнь легче», - подчеркнул представитель банка Рифат Капкаев.

Строительный холдинг «Термодом» и Сбербанк плодотворно и эффективно сотрудничают уже много лет. Работа в интересах людей будет продолжена и дальше.