Обнародована география новых случаев коронавируса в области

21.03.2021 | 15:14

В воскресенье, 21 марта, региональный оперативный штаб обнародовал географию новых случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области.

Суточный прирост пациентов составил 107. 59 инфицированных зарегистрировали в областном центре, 6 - в Заречном. Также заразившихся выявили в Пензенском (10), Бессоновском (6), Лунинском (4), Мокшанском (4), Спасском (3), Сердобском (3), Кузнецком (3), Никольском (2), Сосновоборском (2), Каменском (2), Нижнеломовском (1), Иссинском (1) и Земетчинском (1) районах.

Среди новых пациентов оказались дети в возрасте от 1 года до 14 лет.

Всего с начала эпидемии в регионе подтвердили 40 971 случай COVID-19, из них 3 742 - у несовершеннолетних. Медики выписали 37 336 человек, скончались 496 (227 мужчин и 269 женщин).