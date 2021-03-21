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Общество

Обнародована география новых случаев коронавируса в области

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В воскресенье, 21 марта, региональный оперативный штаб обнародовал географию новых случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области.

Суточный прирост пациентов составил 107. 59 инфицированных зарегистрировали в областном центре, 6 - в Заречном. Также заразившихся выявили в Пензенском (10), Бессоновском (6), Лунинском (4), Мокшанском (4), Спасском (3), Сердобском (3), Кузнецком (3), Никольском (2), Сосновоборском (2), Каменском (2), Нижнеломовском (1), Иссинском (1) и Земетчинском (1) районах.

Среди новых пациентов оказались дети в возрасте от 1 года до 14 лет.

Всего с начала эпидемии в регионе подтвердили 40 971 случай COVID-19, из них 3 742 - у несовершеннолетних. Медики выписали 37 336 человек, скончались 496 (227 мужчин и 269 женщин).

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Гость||

Забыли сеня про вирус из за ивана

Гость||

Почему не строят крематорий на деньги бюджета? Если ковид-19 заразен,то кому выгодно распространение инфекции?

Если не заразен,то к чему шумиха?

Похороннаая мафия не даёт строить?

Гость||

Какие то новости третьего плана уже

Имя: Гость
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