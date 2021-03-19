В Заречном могут повысить стоимость проезда в дачных автобусах

19.03.2021 | 08:30

В Заречном планируется повысить стоимость проезда в дачных автобусах. С инициативой увеличения тарифов выступило муниципальное предприятие «Автотранс».

«В настоящее время цена проезда по различным дачным маршрутам в 2-3 раза ниже реальной себестоимости такой поездки. В результате образуется значительный дефицит», - сообщает пресс-служба местной администрации со ссылкой на руководителя муниципального предприятия Эдуарда Кузовкова.

Решение должны принять на одной из весенних сессий зареченского собрания представителей. Перед этим в городе должны провести более тщательные расчеты и уточнить прогноз по пассажиропотоку и выручке на дачных маршрутах в 2021 году.

«Кроме того, отмечена необходимость посмотреть, какие альтернативные источники могут быть привлечены для устранения дефицита», - добавили представители мэрии.

В Пензе дачный сезон стартует 24 апреля. Стоимость проезда останется той же, что и в прошлом году.