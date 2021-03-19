Общество

В Заречном могут повысить стоимость проезда в дачных автобусах

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В Заречном планируется повысить стоимость проезда в дачных автобусах. С инициативой увеличения тарифов выступило муниципальное предприятие «Автотранс».

«В настоящее время цена проезда по различным дачным маршрутам в 2-3 раза ниже реальной себестоимости такой поездки. В результате образуется значительный дефицит», - сообщает пресс-служба местной администрации со ссылкой на руководителя муниципального предприятия Эдуарда Кузовкова.

Решение должны принять на одной из весенних сессий зареченского собрания представителей. Перед этим в городе должны провести более тщательные расчеты и уточнить прогноз по пассажиропотоку и выручке на дачных маршрутах в 2021 году.

«Кроме того, отмечена необходимость посмотреть, какие альтернативные источники могут быть привлечены для устранения дефицита», - добавили представители мэрии.

В Пензе дачный сезон стартует 24 апреля. Стоимость проезда останется той же, что и в прошлом году.

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Гость||

Подождите хоть выборы пройдут 19 сентября,а потом повысите.

Гость||

Дикари должны страдать. Не выпускайте их из городадерьма

Гость||

нужно повышать

Гость||

При официальной инфляции в 4,9% цены на все выросли на 15-20%. Так почему проезд должен остаться прежнем? Сейчас повысят к 19 сентября все забудут и опять будем радоваться, что живем в самой богатой и счастливой стране. Правда богатых и счастливых в этой стране по пальцам можно пересчитать.

Гость||

Заварить ворота и отменить все автобусы за периметр

Гость||

Гость писал(a):

Правда богатых и счастливых в этой стране по пальцам можно пересчитать.
Они все в администрации?

Имя: Гость
Комментарий:

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