В Пензенской области названы даты перечисления денег семьям с детьми

16.01.2021 | 14:28

В Пензенской области началось перечисление выплат семьям с детьми из регионального бюджета. Об этом в субботу, 16 января, сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Алексей Качан на своей странице в Instagram.

Органы социальной защиты населения приступили к перечислению:

- ежемесячного пособия на ребенка из малоимущей семьи;

- ежемесячных пособий на обеспечение питанием беременных женщин и кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет;

- ежемесячного пособия на третьего и последующих детей в возрасте от 3 до 16 лет;

- единовременного пособия при рождении/усыновлении (удочерении) одновременно двух и более детей;

- пособия при усыновлении (удочерении) ребенка, оставшегося без попечения родителей.

До среды, 20 января, назначенные на январь региональные выплаты будут зачислены на расчетные счета жителей Заречного и Кузнецка, а также Башмаковского, Бековского, Белинского, Вадинского, Городищенского, Земетчинского, Камешкирского, Колышлейского, Кузнецкого, Лунинского, Малосердобинского, Мокшанского, Наровчатского, Неверкинского, Нижнеломовского, Никольского, Пензенского, Сердобского, Спасского, Сосновоборского и Тамалинского районов.

Перечисление жителям Пензы, Бессоновского, Иссинского, Каменского, Лопатинского, Пачелмского и Шемышейского районов будет проведено до пятницы, 22 января.

До той же даты жители региона получат ежегодную выплату на ребенка в возрасте до 6 лет и ежемесячную - на ребенка в возрасте от 6 лет до окончания обучения в образовательном учреждении.

О старте перечисления ежемесячной выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста 3 лет, а также выплат из федерального бюджета будет сообщено дополнительно.