В Пензе сотрудники ГИБДД помогли горожанам с застрявшими машинами

15.01.2021 | 18:47

Добровольными помощниками автолюбителей стали сотрудники пензенской ГИБДД. Объединить усилия заставила непогода: стихия пыталась парализовать дорожное движение, люди сопротивлялись.

Кроме исполнения своих прямых обязанностей, автоинспекторы помогали добираться до места назначения, менять колеса, вытаскивали машины из снежных ловушек.

«Спасибо огромное, без вас мы никуда просто!» - отметил пензенец.

Впрочем, помогали госавтоинспекторы не только застрявшим в снегу машинам, но и пешеходам. Так, в Сердобском районе к сотрудникам ГИБДД обратился работник железнодорожной станции. Он сообщил, что на платформе стоит пожилая женщина и из-за сложных погодных условий не может добраться до остановки. Люди в форме помогли ей преодолеть заснеженный участок дороги и доставили домой.

«Личный состав подразделений Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения. Если вам нужна помощь или вы оказались в сложной ситуации на дороге, не задумываясь обращайтесь к ближайшему наряду дорожно-патрульной службы или позвоните в Госавтоинспекцию по телефонам: 599-002, 599-003», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.