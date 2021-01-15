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Общество

В Пензе сотрудники ГИБДД помогли горожанам с застрявшими машинами

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Добровольными помощниками автолюбителей стали сотрудники пензенской ГИБДД. Объединить усилия заставила непогода: стихия пыталась парализовать дорожное движение, люди сопротивлялись.

Кроме исполнения своих прямых обязанностей, автоинспекторы помогали добираться до места назначения, менять колеса, вытаскивали машины из снежных ловушек.

«Спасибо огромное, без вас мы никуда просто!» - отметил пензенец.

Впрочем, помогали госавтоинспекторы не только застрявшим в снегу машинам, но и пешеходам. Так, в Сердобском районе к сотрудникам ГИБДД обратился работник железнодорожной станции. Он сообщил, что на платформе стоит пожилая женщина и из-за сложных погодных условий не может добраться до остановки. Люди в форме помогли ей преодолеть заснеженный участок дороги и доставили домой.

«Личный состав подразделений Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения. Если вам нужна помощь или вы оказались в сложной ситуации на дороге, не задумываясь обращайтесь к ближайшему наряду дорожно-патрульной службы или позвоните в Госавтоинспекцию по телефонам: 599-002, 599-003», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Спасибо огромное, без вас мы никуда просто
ну это смешно читать даже, учитывая общий настрой. перестарались.

Гость||

В Сердобске ГИБДД способно только бабушкам помогать.

Гость||

Теперь, пока все районы не отчитаются...))))

Гость||

Новый начальник.Поднимает имидж как может.

Гость||

Автоинспекторы занимались чем угодно, "кроме исполнения своих прямых обязанностей"...

Гость||

В маршрутках в часы "пик" перегрузы. Почему автоинспекторы не контролируют, не привлекают водителей, перевозчиков к ответственности???

Гость||

Пожалуй съёмка отдела пропаганды. А какие меры приняли инспекторы в рамках ст.12.34?

Гость||

Гость писал(a):

В маршрутках в часы "пик" перегрузы. Почему автоинспекторы не контролируют, не привлекают
Извини братан! Это моя вина! Я бывает в моршрутке такой перегруз пускаю, что аж глаза режет! А чтоделать, ехать то надо

Гость||

Как всегда план.Теперь пока машину кому - нибудь не вытащите,домой не пойдете.И на камеру кто-то случайно записал.

Гость||

Гость писал(a):

Как всегда план.Теперь пока машину кому - нибудь не вытащите,домой не пойдете
penzainform.ru писал(a):
к сотрудникам ГИБДД обратился работник железнодорожной станции. Он сообщил, что на платформе стоит пожилая женщина и из-за сложных погодных условий не может добраться до остановки. Люди в форме помогли ей преодолеть заснеженный участок дороги и доставили домой.

Гость||

Гость писал(a):

Новый начальник.Поднимает имидж как может.
Очень похоже.

Гость||

Реально же, хорошее дело ребята делают! Чо комменты то такие... Никто не хочет помощи, что ли?

Имя: Гость
Комментарий:

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