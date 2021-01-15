Пензенцам ответят на самые важные вопросы о вакцинации от COVID-19

15.01.2021 | 09:58

Во вторник, 19 января, пройдет очередное онлайн-мероприятие проекта «Учись быть здоровым!». Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

На вопросы жителей области, касающиеся вакцинации от коронавирусной инфекии, ответит главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Пензенской области Елена Власова.

«Вакцинация является простым и эффективным способом защиты от инфекционных болезней до того, как произойдет контакт человека с возбудителем. Вакцины тренируют иммунную систему на выработку специфических антител, что позволяет снизить риск заражения и связанного с ним осложнений. При этом прививочный иммунитет может сохраняться дольше сформировавшегося в естественных условиях», - утверждает специалист.

Эфиру начнется в 11:00 часов в аккаунтах социальных сетей Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики:

- группа «ВКонтакте» https://vk.com/club90802337;

- группа в «Одноклассниках» https://ok.ru/group/584262510840.