Пензенцам ответят на самые важные вопросы о вакцинации от COVID-19

Во вторник, 19 января, пройдет очередное онлайн-мероприятие проекта «Учись быть здоровым!». Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
На вопросы жителей области, касающиеся вакцинации от коронавирусной инфекии, ответит главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Пензенской области Елена Власова.
«Вакцинация является простым и эффективным способом защиты от инфекционных болезней до того, как произойдет контакт человека с возбудителем. Вакцины тренируют иммунную систему на выработку специфических антител, что позволяет снизить риск заражения и связанного с ним осложнений. При этом прививочный иммунитет может сохраняться дольше сформировавшегося в естественных условиях», - утверждает специалист.
Эфиру начнется в 11:00 часов в аккаунтах социальных сетей Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики:
- группа «ВКонтакте» https://vk.com/club90802337;
- группа в «Одноклассниках» https://ok.ru/group/584262510840.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
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