Пензенские НКО получат 26 млн руб. из фонда президентских грантов

15.01.2021 | 12:34

11 пензенских некоммерческих организаций получат из Фонда президентских грантов более 26 млн рублей на воплощение в жизнь социально значимых проектов. Всего на первый в наступившем году конкурс президентских грантов поступило 10 063 заявки, в том числе 48 - от Пензенской области.

Самая крупная сумма - 9 млн 415 тыс. 47 руб. - будет выделена Пензенскому областному отделению Русского географического общества на реализацию проекта «Юконский ворон», направленного на сохранение исторической памяти выдающегося исследователя Русской Америки Лаврентия Загоскина.

3 млн 807 тыс. 69 рублей будут направлены на инициативу «Учебно-тренировочная квартира «Добрый дом», которую реализует Пензенское областное отделение Российского детского фонда. Цель - подготовка к самостоятельной жизни детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Поисковое движение России» в Пензенской области получит около 3 млн. рублей на проект «Помнить, нельзя забыть» - исследование боевого пути 61-й стрелковой дивизии, сформированной в Пензенской области в годы Великой Отечественной войны.

АНО по профилактике вредных привычек «Наука и образование» на программу по формированию жизненных навыков у подростков «НЕ#ЗАВИСИМОСТЬ» получает 2 млн 827 тыс. 481 руб.

2 млн 827 тыс. 360 руб. выделяется Татарской национально-культурной автономии Пензенской области на проведение образовательно-культурного марафона «Наше единство - в многообразии».

Размер гранта на проект «Веселая кухня» благотворительного фонда «Нарконет» составит 2 млн 198 тыс. 430 руб.

Финансирование в сумме 528 тыс. 688 руб. получит общественная организация по поддержке одаренных детей и молодежи «МОНО» на проведение форума «Молодой педагог. Формула успеха 5.0.».

АНО «Молодежная лаборатория технического творчества «Технолаб» получит 499 тыс. 570 руб.

Арт-группе «Культурные практики» на проведение фестиваля Jazz May Penza выделяется 497 тыс. 425 руб.

Зареченский совет ветеранов сможет направить 491 тыс. 472 руб. на проект «Серебряный возраст. Цифровая перезагрузка».

Финансовая поддержка благотворительного фонда «Золотая капля» на проект «Комната счастья» составит 306 тыс. 793 руб.

Запуск поддержанных проектов возможен уже с 1 февраля.

«Второй конкурс президентских грантов стартует 1 февраля. Подать проект можно будет до 15 марта», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.