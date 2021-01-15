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Общество

Названы самые редкие и необычные имена пензенских детей в 2020 году

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В 2020 году в Пензенской области зарегистрировали рождение 9 739 детей. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в региональном управлении ЗАГС.

«Из них традиционно мальчиков 51%, девочек 49%», - уточнили специалисты.

Они подготовили статистику имен за прошедший год. Самыми распространенными на протяжении нескольких лет остаются Артем и Виктория.

«Также в список популярных мужских имен вошли Максим, Матвей, Александр и Михаил. Среди женских имен - Полина, Анастасия, София и Анна», - добавили в управлении.

Редкими и необычными именами оказались Василий, Радмир, Роберт, Эдуард, Юсуф; Адель, Диляра, Раиса, Крестина и Святослава.

«У 39% мамочек родились первые дети, у 40% - вторые, 14% детей родились третьими в семье. Большинство родителей - в возрасте от 25 до 35 лет», - подытожили в загсе.

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Гость||

Я сына забава назвал.

Гость||

лучше бы в управлении загс озаботились очисткой территорий загсов от снега, вместо того, чтобы ежемесячно умиляться над именами. а то скоро придут за свидетельством о смерти и получить не успеют, как головы свернут на льду и снегу. может девочке во главе управления не под силу все это?

Гость||

Точно КрЕстина, а не Кристина? В честь креста что ли? Хотя после Некалины, уже ни чему не удивлюсь.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Редкими и необычными именами оказались Василий
Прикольно, очень необычно.

Имя: Гость
Комментарий:

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