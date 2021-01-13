Жителей Пензенской области предупредили о сильной метели

13.01.2021 | 13:00

В среду, 13 января, ГУ МЧС России по Пензенской области сообщило об оранжевом уровне погодной опасности. 14-го числа в регионе будет метель.

По информации синоптиков, местами в области ожидается сильный снегопад, усиление юго-восточного ветра до 15-19 метров в секунду. Автомобилистов предупредили о снежных заносах на дорогах.

Жителям области рекомендовали ограничить выход на улицу, взять под контроль детей, не оставляя их без присмотра.

Автомобилисты по мере возможности должны воздержаться от поездок в метель, пешеходы - быть более внимательными на дороге.

14 января в регионе ожидается облачная погода, температура воздуха ночью составит -11...-16 градусов, днем -3...-8.