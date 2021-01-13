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Общество

Жителей Пензенской области предупредили о сильной метели

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В среду, 13 января, ГУ МЧС России по Пензенской области сообщило об оранжевом уровне погодной опасности. 14-го числа в регионе будет метель.

По информации синоптиков, местами в области ожидается сильный снегопад, усиление юго-восточного ветра до 15-19 метров в секунду. Автомобилистов предупредили о снежных заносах на дорогах.

Жителям области рекомендовали ограничить выход на улицу, взять под контроль детей, не оставляя их без присмотра.

Автомобилисты по мере возможности должны воздержаться от поездок в метель, пешеходы - быть более внимательными на дороге.

14 января в регионе ожидается облачная погода, температура воздуха ночью составит -11...-16 градусов, днем -3...-8.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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гребень||

метель это хорошо, как то ветер ветер ты там что то гоняешь

Гость||

гребень писал(a):

как то ветер ветер ты там что то гоняешь
Ковид даунов он гоняет и маски с них срывает.

Гость||

Ааааа, белая зима началась внезапно,

Вышла и метет, метет, метет!

Ааааа, я решу сама, что мне делать завтра,

А завтра................ - Старый Новый год!

Гость||

Ветер перемен!

Гость||

Гость писал(a):

Ковид даунов он гоняет и маски с них срывает.
так маски ж никто не носит, про это буртасы воют. срывать нечего

Гость||

Пензенские буртасы завтра на дорогах биться будут с особым энтузиазмом

Гость||

Завтра все бабы за руль полезут, потому именно завтра им ну очень надо, а вы просто не понимаете.

Гость||

Да, у нас мужики водять хуже любой бабы, даже не знают что такое поворотники.

Гость||

Гость писал(a):

Да, у нас мужики водять хуже любой бабы, даже не знают что такое поворотники.
а чо такое поворотники? 50 лет за рулем,ни разу не понадобились

Гость||

Гость писал(a):

Да, у нас мужики водять хуже любой бабы, даже не знают что такое поворотники.
Не повезло вам там у вас.

Гость||

Чем больше снега тем лучше для природы и сельского хозяйства.

Гость||

Гость писал(a):

Пензенские буртасы завтра на дорогах биться будут с особым энтузиазмом
ды не будет ничего. У них прогноз сбывается раз в 100 лет.

Гость||

Гость писал(a):

Пензенские буртасы завтра на дорогах биться
А ваши буртасы когда с пензенскими ьиться будут???

Гость||

Гость писал(a):

Ааааа, белая зима началась внезапно,

Вышла и метет, метет, метет!

Ааааа, я решу сама, что мне делать завтра,

А завтра................ - Старый Новый год!

Дурачок забавляется...

Гость||

Гость писал(a):

А ваши буртасы когда с пензенскими ьиться будут???
А у нас буртасов нет. Это только для пензюков дядя Вася придумал

Имя: Гость
Комментарий:

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