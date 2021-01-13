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Общество

Видеосервис Wink позволит пензенцам увидеть сезон НХЛ 2020/21

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«Яндекс» приобрел права на показ игр НХЛ в России и договорился с партнерами о трансляциях сезона-2020/21*.

Новый сезон НХЛ начнется 13 января. С 14 января матчи, первый из которых состоится в 01:30 по московскому времени, можно будет смотреть на «Яндексе», в видеосервисе Wink и на канале «Матч ТВ».

Пользователи подписки «Яндекс.Плюс» и подписчики Wink смогут посмотреть все матчи регулярного чемпионата, плей-офф НХЛ и финала Кубка Стэнли без рекламы, а «Матч ТВ» покажет избранные игры.

На «Яндексе» и в видеосервисе Wink не только подписчикам, но и всем зрителям будут бесплатно доступны хайлайты, ежедневные и еженедельные обзоры, а также некоторые ключевые матчи. Например, вечером 17 января болельщики смогут увидеть противостояние звезд НХЛ Александра Овечкина и Евгения Малкина в матче «Питтсбург» - «Вашингтон» (трансляция будет на «Яндексе», в Wink и на «Матч ТВ»).

«Компания «Яндекс» объединяет усилия с экспертами рынка «Ростелекомом» и Wink, успешно продвигающими UFC в России, и «Матч ТВ», который много лет рассказывает о спорте российским зрителям. Вместе мы хотим создать удобный и востребованный продукт вокруг такого важного для нашей страны спорта, как хоккей. Российские медиа- и IT-компании могут эффективно использовать подобные коллаборации для трансляций любых видов спорта, не только хоккея», - прокомментировала директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук.

«Впервые лидеры рынка объединились, чтобы сделать матчи самой известной хоккейной лиги мира максимально доступными российским зрителям. Уже много лет в НХЛ важнейшие роли играют российские игроки, поэтому наши болельщики всегда с огромным интересом следят за событиями лиги. Мы рады предоставить пользователям Wink максимум трансляций и дополнительной информации о НХЛ», - отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

«Много прекрасных российских хоккеистов играет в НХЛ. Благодаря партнерству с «Яндексом» часть матчей сезона 2021 года этой лиги будет показана в эфире «Матч ТВ», а это значит, что все мы можем порадоваться долгожданному возвращению Евгения Малкина, Александра Овечкина, Артемия Панарина и многих других российских звезд на экран федерального спортивного телеканала», - считает заместитель генерального директора «Матч ТВ» Александр Вайнштейн.

*«Яндекс» приобрел права на трансляции игр НХЛ в России в августе 2019 года.

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