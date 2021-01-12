Сетевое издание|18+|Вторник|12 янв 2021|18:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-17oC
-16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-14oC
-13oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Жителям Пензенской области помогут выбраться из бедности

Печать

Министерство труда и социальной защиты готовится к заключению контрактов с жителями области, находящимися в трудной ситуации. Гражданам теперь будут помогать по-новому - не просто раздавать пособия, а учить увеличивать свой доход. То есть найдут работу, окажут содействие в организации дела или личного подсобного хозяйства.

Сколько человек окажутся участниками программы, пока неизвестно, но на ее реализацию предусмотрено 277 миллионов рублей. Сумма для каждого будет рассчитываться индивидуально.

«Денежные средства он не должен возвращать. Его задача только одна - чтобы доход его увеличился, чтобы он вышел из-за пределов бедности. Такой помощи не было раньше», - сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

В прошлом году соцконтракты в Пензенской области уже заключались, хотя денег было в разы меньше и выделялись они из местного бюджета. Но положительные примеры того, что люди выбирались практически из нищеты, есть.

«Отучили бесплатно на парикмахера, создали рабочее место. Парикмахером работает, как индивидуальный предприниматель получает доход, в настоящее время все хорошо.

Семья для себя выращивала кроликов, мы добавили денежные средства - объемы увеличены, начали поставлять мясо на продажу, появился доход», - рассказал Алексей Качан.

В последний день 2020-го правительство России приняло постановление, которое серьезно меняет механизм действия социального контракта. Поэтому пензенские чиновники изучают все тонкости.

Точно известно, что принять участие в программе смогут малоимущие семьи или одиноко проживающие люди, которые по не зависящим от них причинам имеют доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Ну,да.обслуга всегда нужна.дом работниц готовьте.

Гость||

Опять бюджет будут пилить, денег будет куча у кого они уже до фига

Гость||

Вот это смех!!! Открывал ооо пару месяцев назад так меня вызвали в налоговую и так кошмарили что ужас! Вот вам и помощь малому бизнесу

Гость||

Бедность,нищета ,в детстве ,помню это были новости про Африку..

Гость||

Вы в 90е за жвачку,сникерс и бутылку рояля продали страну.так,что не скулите,очередная страна третьего мира.

Гость||

Даже не бензоколонка, так как бензин и нефть пока на фиг не нужны

Гость||

Выберемся в рай!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте