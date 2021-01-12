Жителям Пензенской области помогут выбраться из бедности

12.01.2021 | 18:22

Министерство труда и социальной защиты готовится к заключению контрактов с жителями области, находящимися в трудной ситуации. Гражданам теперь будут помогать по-новому - не просто раздавать пособия, а учить увеличивать свой доход. То есть найдут работу, окажут содействие в организации дела или личного подсобного хозяйства.

Сколько человек окажутся участниками программы, пока неизвестно, но на ее реализацию предусмотрено 277 миллионов рублей. Сумма для каждого будет рассчитываться индивидуально.

«Денежные средства он не должен возвращать. Его задача только одна - чтобы доход его увеличился, чтобы он вышел из-за пределов бедности. Такой помощи не было раньше», - сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

В прошлом году соцконтракты в Пензенской области уже заключались, хотя денег было в разы меньше и выделялись они из местного бюджета. Но положительные примеры того, что люди выбирались практически из нищеты, есть.

«Отучили бесплатно на парикмахера, создали рабочее место. Парикмахером работает, как индивидуальный предприниматель получает доход, в настоящее время все хорошо.

Семья для себя выращивала кроликов, мы добавили денежные средства - объемы увеличены, начали поставлять мясо на продажу, появился доход», - рассказал Алексей Качан.

В последний день 2020-го правительство России приняло постановление, которое серьезно меняет механизм действия социального контракта. Поэтому пензенские чиновники изучают все тонкости.

Точно известно, что принять участие в программе смогут малоимущие семьи или одиноко проживающие люди, которые по не зависящим от них причинам имеют доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.