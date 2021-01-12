Жители Заречного не доверяют дистанционному закрытию больничных

12.01.2021 | 09:10

Жители Заречного не оценили бесконтактную систему закрытия больничных листов. Пациенты неохотно пользуются ящиком, установленным в МСЧ-59.

Закрыть больничный, не теряя время в очереди перед кабинетом врача, могут сотрудники десятков зареченских организаций - более 10 000 человек. Это работники образовательных, спортивных и культурных учреждений, МФЦ, санатория, бизнес-инкубатора и других объектов.

Однако в день в ящик кладут не более 25 листков. Об этом рассказал на личной странице во «ВКонтакте» директор МКУ «Управление городского развития и проектной деятельности» Александр Малышев.

«Многое пишется о подвигах и перегрузках медработников, выдерживают нагрузку не все, особенно за такую зарплату, как у младшего персонала. Сейчас кабинет МСЧ-59 выдачи и продления больничных № 135 испытывает тяжелые времена. В строю всего 50% персонала от штатной численности и как следствие - очередь, раздражительность в коридоре», - констатировал Александр Малышев.

Однако бесконтактной системе люди по какой-то причине не доверяют.

«Бросить листок с показателями счетчиков в ящик могут, а с больничным - нет», - пояснил Малышев.

Оставленные таким образом документы вынимаются ежедневно. Данные вносят в информационную систему, а сами листки курьер забирает и разносит по организациям. В результате на следующий день после закрытия больничного люди могут выходить на работу.

В комментариях одна из интернет-пользовательниц указала, что недоверие к системе вполне объяснимо.

«25 счастливчиков выписали, вот они и бросили больничный в ящик, а остальные 250 в коридоре сидят, чтобы продлить больничный. Действительно, почему народ системе не доверяет? А то, что тот же врач мог бы продлевать больничный и не гонять больного по этажам, до этого система не додумалась? И почему не все организации в списках счастливчиков?» - возмутилась горожанка.

Малышев признал, что система требует доработки.

«Данное решение с ящиками - это тушение пожара. Совместно с руководством МСЧ работаем в данном направлении. Спасибо за поддержку!» - ответил он.