Сетевое издание|18+|Вторник|12 янв 2021|09:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Снег |
-14oC
-13oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Жители Заречного не доверяют дистанционному закрытию больничных

Печать

Жители Заречного не оценили бесконтактную систему закрытия больничных листов. Пациенты неохотно пользуются ящиком, установленным в МСЧ-59.

Закрыть больничный, не теряя время в очереди перед кабинетом врача, могут сотрудники десятков зареченских организаций - более 10 000 человек. Это работники образовательных, спортивных и культурных учреждений, МФЦ, санатория, бизнес-инкубатора и других объектов.

Однако в день в ящик кладут не более 25 листков. Об этом рассказал на личной странице во «ВКонтакте» директор МКУ «Управление городского развития и проектной деятельности» Александр Малышев.

«Многое пишется о подвигах и перегрузках медработников, выдерживают нагрузку не все, особенно за такую зарплату, как у младшего персонала. Сейчас кабинет МСЧ-59 выдачи и продления больничных № 135 испытывает тяжелые времена. В строю всего 50% персонала от штатной численности и как следствие - очередь, раздражительность в коридоре», - констатировал Александр Малышев.

Однако бесконтактной системе люди по какой-то причине не доверяют.

«Бросить листок с показателями счетчиков в ящик могут, а с больничным - нет», - пояснил Малышев.

Оставленные таким образом документы вынимаются ежедневно. Данные вносят в информационную систему, а сами листки курьер забирает и разносит по организациям. В результате на следующий день после закрытия больничного люди могут выходить на работу.

В комментариях одна из интернет-пользовательниц указала, что недоверие к системе вполне объяснимо.

«25 счастливчиков выписали, вот они и бросили больничный в ящик, а остальные 250 в коридоре сидят, чтобы продлить больничный. Действительно, почему народ системе не доверяет? А то, что тот же врач мог бы продлевать больничный и не гонять больного по этажам, до этого система не додумалась? И почему не все организации в списках счастливчиков?» - возмутилась горожанка.

Малышев признал, что система требует доработки.

«Данное решение с ящиками - это тушение пожара. Совместно с руководством МСЧ работаем в данном направлении. Спасибо за поддержку!» - ответил он.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/alexander.malyshev84
0
0
0
0
 
Гость||

потому что бюрократия долго и частые ошибки а результат ненужные вопросы от началика

Гость||

Гость писал(a):

потому что бюрократия долго и частые ошибки
Насколько частые?

Гость||

полное безразличие к людям

Гость||

Всхрюк

Гость||

Для Вас же стараются, а вам все не нравится, все не так. Что за люди????

Гость||

Гость писал(a):

Для Вас же стараются, а вам все не нравится, все не так. Что за люди????
кто старается то???????? одни ошибки и проволочки, которые всегда в копеечку потом выпадают, максимум в ненужную лишнюю беготню почему то того кому обязаны а не тех кто обязан

Гость||

Гость писал(a):

Насколько частые?
слишком частые, за год оформлял почти какое то не физически выраженное электронное больничное так программа сбой дала а в итоге бегал, звонил, выяснял и выдел недовольного бухгалтера

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте