Восстановить часть сгоревшего храма в Кочетовке планируют в 2021 году

12.01.2021 | 20:29

В этом году планируется завершить восстановление Михайло-Архангельской церкви в Кочетовке, где покоились мощи святого Иоанна. Речь идет о так называемой первой части храма.

«Которая будет служить для ежедневных богослужений для прихожан именно этого села. И сразу после этого приступим к большой части, она будет служить для паломников, которые будут приезжать в дни памяти Иоанна Кочетовского и в особо памятные дни, потому что там и престольный праздник - архангела Михаила. Тот маленький храм не мог всех вместить», - сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В ночь с 9 на 10 марта 2019 года храм Архистратига Божия Михаила в селе Кочетовка уничтожил огонь. Пожар стал трагедией не только для жителей Каменского района, но и для тысяч верующих, которые ежегодно приезжали туда поклониться мощам блаженного Иоанна Кочетовского. Чудесным образом его нетленные останки удалось спасти.

«Даже колокола расплавились, все расплавилось. Мощи батюшка нашел, они пострадали несильно», - рассказала местная жительница Татьяна Стеклянникова.

«Батюшка, как приехали пожарные, попросил, чтобы поливали эту стену, чтобы сохранились мощи. Лично я была с ним, вместе собирали мощи», - отметила местная жительница Вера Володина.

Церковь в Кочетовке была построена и освящена владыкой Серафимом в 2015 году. А могила Иоанна - объект поклонения для паломников со всей России уже более 100 лет.

«Все знают, что он был блаженный. В лесах жил одно время, даже с волками. И легенды ходят, хотя, может, и не легенды. Помогал людям, собирал на всякие праздники деньги, потом раздавал, предсказывал погоду», - поделился верующий Станислав Гордеев.

Причиной пожара в Кочетовском храме стало неосторожное обращение с отопительным оборудованием.

«Для обогрева храма применялись электрические обогреватели конвекторного типа мощностью 1,5 киловатта, которые были включены в сеть», - пояснил заместитель начальника управления НД и ПР ГУ МЧС России по области Александр Ближин.

Иоанн Кочетовский был причислен к лику святых Русской православной церковью в июле 2018 года, а 6 октября состоялись торжества по случаю канонизации блаженного и мощи были перенесены в храм.