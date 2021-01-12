Сетевое издание|18+|Вторник|12 янв 2021|22:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-19oC
-18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-14oC
-13oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Восстановить часть сгоревшего храма в Кочетовке планируют в 2021 году

Печать

В этом году планируется завершить восстановление Михайло-Архангельской церкви в Кочетовке, где покоились мощи святого Иоанна. Речь идет о так называемой первой части храма.

«Которая будет служить для ежедневных богослужений для прихожан именно этого села. И сразу после этого приступим к большой части, она будет служить для паломников, которые будут приезжать в дни памяти Иоанна Кочетовского и в особо памятные дни, потому что там и престольный праздник - архангела Михаила. Тот маленький храм не мог всех вместить», - сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В ночь с 9 на 10 марта 2019 года храм Архистратига Божия Михаила в селе Кочетовка уничтожил огонь. Пожар стал трагедией не только для жителей Каменского района, но и для тысяч верующих, которые ежегодно приезжали туда поклониться мощам блаженного Иоанна Кочетовского. Чудесным образом его нетленные останки удалось спасти.

«Даже колокола расплавились, все расплавилось. Мощи батюшка нашел, они пострадали несильно», - рассказала местная жительница Татьяна Стеклянникова.

«Батюшка, как приехали пожарные, попросил, чтобы поливали эту стену, чтобы сохранились мощи. Лично я была с ним, вместе собирали мощи», - отметила местная жительница Вера Володина.

Церковь в Кочетовке была построена и освящена владыкой Серафимом в 2015 году. А могила Иоанна - объект поклонения для паломников со всей России уже более 100 лет.

«Все знают, что он был блаженный. В лесах жил одно время, даже с волками. И легенды ходят, хотя, может, и не легенды. Помогал людям, собирал на всякие праздники деньги, потом раздавал, предсказывал погоду», - поделился верующий Станислав Гордеев.

Причиной пожара в Кочетовском храме стало неосторожное обращение с отопительным оборудованием.

«Для обогрева храма применялись электрические обогреватели конвекторного типа мощностью 1,5 киловатта, которые были включены в сеть», - пояснил заместитель начальника управления НД и ПР ГУ МЧС России по области Александр Ближин.

Иоанн Кочетовский был причислен к лику святых Русской православной церковью в июле 2018 года, а 6 октября состоялись торжества по случаю канонизации блаженного и мощи были перенесены в храм.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Всё по воли Бога.Вопрос:"Что такого творилось в этом помещение,что по его воле, это помещение сгорело?"

Гость||

и что. лучше жить будут?????

Гость||

Дурачок пописыват

Гость||

Козы в накидках с нацистской символикой на рождественском представлении в цирке Ижевска вызвали неоднозначную реакцию у публики и пользователей соцсетей. Фотографии были опубликованы на страницах «ВКонтакте» цирка и епархии РПЦ, которая и организовала праздник для детей из воскресных школ Удмуртии.

Война давно нами выиграна,а попы всё ностальгируют,мечтают.

Гость||

Сколько миллиардов из бюджета потратят на этот торговый центр?

Гость||

Гость писал(a):

храм несёт свет
Только где найти настоящий храм(церковь), в море поповских ТЦ?Есть ли Бог в этих помещениях?

Гость||

Мощи? Это остатки трупа?

Эта секта поклоняется трупам?

Гость||

Горящий храм несёт истинный свет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте