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Общество

В Пензенской области охота на волков продлится до конца февраля

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В 400 тысяч рублей оценен ущерб, нанесенный охотничьему фонду Пензенской области действиями браконьеров. И это - только за прошедшие новогодние праздники, во время которых инспекторы во главе с министром Александром Москвиным в усиленном режиме патрулировали леса.

На территории Городищенского района сотрудники ведомства вышли на след нарушителей, которые незаконно добыли самку лося. Внимание охотнадзора привлек автомобиль, оставленный в лесной чаще.

«При встрече с охотниками было отмечено, что они были все испачканы все в крови. Было принято решение протропить в пяту и посмотреть, откуда они пришли. В результате была обнаружена туша лося, уже разделанная», - сообщил начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

Охота на сохатого на территории области запрещена, но это не остановило двоих мужчин. За незаконную добычу животного предусмотрена уголовная ответственность.

Еще 23 нарушения, выявленные в ходе патрулирования угодий, связаны с несоблюдением техники безопасности.

До 28 февраля в области разрешена охота на волков. Три самки и столько же самцов были отстрелены в Лунинском и Малосердобинском районах.

«Есть факты гибели диких копытных животных от волков. Кроме того, они являются переносчиками очень опасного заболевания - бешенства. Это мероприятие направлено на снижение их численности, снижение риска причинения вреда здоровью граждан и охотничьему хозяйству», - рассказал Денис Кисельманов.

По подсчетам специалистов, на территории области обитает несколько десятков матерых хищников.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.
Молодцы, так держать! Побольше отлавливайте этих голодных убийц, именующих себя "охотники"!

Имя: Гость
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