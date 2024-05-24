Житель Пензенской области дорого заплатит за ловлю рыбы

24.05.2024 | 14:06

Полицейские задержали 41-летнего жителя Пензенской области, незаконно рыбачившего на Суре в Казеевке. Он использовал сеть, хоть и знал, что это запрещено.

Нарушив закон, мужчина выловил около 40 рыб разных видов. Ущерб от действий браконьера оценили более чем в 30 тысяч рублей.

«Подозреваемый свою вину признал, в содеянном раскаялся. Сотрудникам полиции он рассказал, что ловил рыбу для личных нужд», - сообщила старший дознаватель отделения дознания ОМВД России по Пензенскому району Ольга Шакирзянова.

Полицейские изъяли сети. На рыбака завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет, применено обязательство о явке.

«Ежегодно с 15 апреля по 15 июня установлены запретные сроки ловли водных биоресурсов на всех водных объектах рыбохозяйственного значения Пензенской области всеми орудиями лова, за исключением 1 донной или поплавочной удочки с общим количеством крючков не более 2 штук на орудии лова, так как в эти сроки происходит нерест различных видов рыб», - предупредили в пресс-службе областного УМВД РФ.