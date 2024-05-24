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Криминал

Житель Пензенской области дорого заплатит за ловлю рыбы

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Полицейские задержали 41-летнего жителя Пензенской области, незаконно рыбачившего на Суре в Казеевке. Он использовал сеть, хоть и знал, что это запрещено.

Нарушив закон, мужчина выловил около 40 рыб разных видов. Ущерб от действий браконьера оценили более чем в 30 тысяч рублей.

Житель Пензенской области дорого заплатит за ловлю рыбы

«Подозреваемый свою вину признал, в содеянном раскаялся. Сотрудникам полиции он рассказал, что ловил рыбу для личных нужд», - сообщила старший дознаватель отделения дознания ОМВД России по Пензенскому району Ольга Шакирзянова.

Житель Пензенской области дорого заплатит за ловлю рыбы

Полицейские изъяли сети. На рыбака завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет, применено обязательство о явке.

«Ежегодно с 15 апреля по 15 июня установлены запретные сроки ловли водных биоресурсов на всех водных объектах рыбохозяйственного значения Пензенской области всеми орудиями лова, за исключением 1 донной или поплавочной удочки с общим количеством крючков не более 2 штук на орудии лова, так как в эти сроки происходит нерест различных видов рыб», - предупредили в пресс-службе областного УМВД РФ.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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