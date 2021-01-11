В Заречном от коронавируса лечат более 1 300 человек

11.01.2021 | 09:18

На воскресенье, 10 января, в Заречном число активных случаев коронавирусной инфекции составило 1 318.

В настоящий момент на лечении в инфекционных стационарах города находятся 140 человек, 1 175 получают помощь амбулаторно, 3 - в медучреждениях Пензы.

С 4 по 10 января в Заречном прибавилось 157 заразившихся. В среднем в городе в сутки выявляли около 28 случаев COVID-19. За этот период медики выписали 91 переболевшего.

Согласно информации на сайте администрации, с начала эпидемии зарегистрировали 8 смертей зареченцев от опасной инфекции.