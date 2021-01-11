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Общество

В Заречном от коронавируса лечат более 1 300 человек

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На воскресенье, 10 января, в Заречном число активных случаев коронавирусной инфекции составило 1 318.

В настоящий момент на лечении в инфекционных стационарах города находятся 140 человек, 1 175 получают помощь амбулаторно, 3 - в медучреждениях Пензы.

С 4 по 10 января в Заречном прибавилось 157 заразившихся. В среднем в городе в сутки выявляли около 28 случаев COVID-19. За этот период медики выписали 91 переболевшего.

Согласно информации на сайте администрации, с начала эпидемии зарегистрировали 8 смертей зареченцев от опасной инфекции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А ЧТО У ВАС С БЕШЕНСТВОМ? В ПЕНЗУ НЕ ЗАВЕЗЛИ ОТ ВАС?

Гость||

лечимте уже от других болезней серьбезных особенноа не от этого гриппоподобного заболевания которое я например мог бы и на ногах перенести и даже не заметить, а у кого послабже иммунитет на койке поваляться с градусником и комперссом на голове пару деньков а потом просто побыть дома

Гость||

Не совсем понятно почему после приобретения оборудования для обработки тестов подтверждаются как и прежде не больше 5 в сутки? Так нам будут преподносить информацию о заразившихся до следующего Нового года. Судя по информации оперштаба все у нас давно стабилизировалось,а тут выясняется,что картина не очень то благоприятная.

Гость||

Не бьется математика. Если официальные данные показывают примерно по 5 случаев в день в Заречном, а сейчас активных 1318, то это 250 дней первые пациенты не могут вылечиться.

Имя: Гость
Комментарий:

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