Пензенцев просят не ставить машины возле мусорных площадок

11.01.2021 | 13:30

В начале января жалобы пензенцев на переполненные контейнеры и заваленные мусором площадки по традиции выходят в первые строчки рейтинга причин недовольства коммунальщиками.

Это неудивительно: дни отдыха подавляющее большинство горожан проводит дома либо посвящает их шопингу. А значит, в десятки раз увеличиваются отходы упаковочных и пищевых материалов, будь это полиэтиленовые пакеты, картонные коробки, стеклянные или пластиковые бутылки, остатки недоеденных блюд и даже испортившиеся полуфабрикаты, не говоря уже об отслуживших срок новогодних деревцах.

Мешки со ставшим ненужным добром пензенцы добросовестно несут на помойки. В итоге контейнеры напоминают волшебный чугунок, которому велено: «Горшочек, вари!» А вот крикнуть: «Горшочек, не вари!», то есть убрать мусор, могут только специальные службы. Для этого в графике их работы появляются внеплановые и дополнительные выезды.

И тут начинаются сложности, которые создают сами жители окрестных домов. О них рассказали в администрации Пензы.

Ежедневно автовладельцы оставляют свои машины на подъездных путях к площадкам либо паркуются рядом с контейнерами. Из-за этого спецтранспорт не может подъехать, чтобы забрать полный контейнер и выгрузить пустой. В итоге происходит сбой в графике.

Естественно, такая ситуация негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке в городе.

«Просим водителей не создавать помех при оказании коммунальной услуги по вывозу отходов», - от имени регионального оператора обратились к пензенским автовладельцам в пресс-службе мэрии.