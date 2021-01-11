Пензенская область подаст заявку на оказание помощи больным детям

11.01.2021 | 09:42

В понедельник, 11 января, на совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев напомнил о том, что на днях Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Круг добра» для помощи тяжелобольным детям.

Речь идет о жизнеугрожающих и хронических заболеваниях, в том числе редких (орфанных).

Средства в фонд будут поступать от повышения НДФЛ для лиц, чей ежегодный доход превышает 5 млн рублей. Ставка для них с 1 января повысилась с 13 до 15 процентов.

Губернатор Иван Белозерцев дал поручение изучить механизм работы фонда и все условия поддержки детей.

«Подайте заявку, чтобы Пензенская область была первой», - обратился он к подчиненным.