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Общество

Пензенская область подаст заявку на оказание помощи больным детям

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В понедельник, 11 января, на совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев напомнил о том, что на днях Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Круг добра» для помощи тяжелобольным детям.

Речь идет о жизнеугрожающих и хронических заболеваниях, в том числе редких (орфанных).

Средства в фонд будут поступать от повышения НДФЛ для лиц, чей ежегодный доход превышает 5 млн рублей. Ставка для них с 1 января повысилась с 13 до 15 процентов.

Губернатор Иван Белозерцев дал поручение изучить механизм работы фонда и все условия поддержки детей.

«Подайте заявку, чтобы Пензенская область была первой», - обратился он к подчиненным.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Для понедельника +.

Гость||

а на каналах как собирали смс так и собирают

Гость||

Гость писал(a):

а на каналах как собирали смс так и собирают
Иногда детям с орфанными заболеваниями требуются сотни миллионов рублей ежемесячно.

Гость||

И это на одного ребёнка.

Гость||

Гость писал(a):

Иногда детям с орфанными заболеваниями требуются сотни миллионов рублей ежемесячно
а что для государства жалко сотни миллионов что бы спасти жизнь ребенку

Гость||

Гость писал(a):

а что для государства жалко сотни миллионов что бы спасти жизнь ребенку
Это невыгодные вложения для государства. Такие суммы оно просто не отобьёт. Проще сделать вид, что проблемы нет. Как это и было десятилетия. Посмотрим, что теперь изменится и изменится ли вообще.

Гость||

Золгенсма» — это препарат инновационной генной терапии, который вводится в организм больного СМА однократно. Инъекция стоит больше 2,1 млн долларов (около 152 млн рублей по текущему курсу ЦБ), это самое дорогое лекарство в мире.

Гость||

152 млн!!!! ДА НА ЭТИ ДЕНЬГИ МОЖНО НИИ ПОСТРОИТЬ И ЗАНОВО ЕГО ОТКРЫТЬ!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

152 млн!!!! ДА НА ЭТИ ДЕНЬГИ МОЖНО НИИ ПОСТРОИТЬ И ЗАНОВО ЕГО ОТКРЫТЬ!!!!!
Да ужжжж афера века! Вместо того, чтобы эти деньги потратить на исследования и выдавать потом это лекартсво бесплатно ВСЕМ! мы на 2 детей потратим и США заплатим

Гость||

Эта фирмочка из США организовала ЛОТЕРЕЮ!!!! для беднейших сран - типа рекламная компания... боже...капиталисты совсем душу дьяволу продали....

Гость||

Например, препарат «Люкстурна» для лечения амавроза Лебера — врождённого отсутствия зрения — в США продавался более чем за $ 1 млн. Однако после того, как Великобритания предложила закупку этого лекарства за счёт государства, цену снизили практически вдвое.

Или «Глибера» — первый генный препарат, зарегистрированный в Европе в 2012 г., стоил также $ 1 млн. К 2017 году его продажи были прекращены за невыгодностью. В Европейском союзе была куплена всего одна единица препарата, которая была оплачена страховой компанией!

— Поэтому «Золгенсма» сегодня стоит столько, за сколько его покупают. И чем меньше людей его берут, тем дороже он продаётся

Гость||

В этой связи полезно вспомнить отличные назидательные и крайне актуальные доныне классические американские триллеры про врачей-убийц «Беглец» и «Кома». Подобным крайне циничным врачам-убийцам и орудующим с ними заодно в многомиллиардном бизнесе фармацевтам можно очень легко подделать и диагнозы детей и их «исцеления от чудодейственных лекарств за миллионы долларов». Например, по типичной методике карточных шулеров или «наперсточников», орудующих группами с показушно «выигрывающими крупные суммы» для вовлечения в игру «лохов», одни врачи могут ставить ложный диагноз ребенку, фармацевты его «исцелять чудодейственными лекарствами» от несуществующего в действительности заболевания, а всякие безобразные «звездуны», журналисты и политики за щедрую плату всё это «чудесное целительство» широко рекламировать в СМИ и еще оказывать давление на глупых или коррупционных официальных правителей для закупок таких «лекарств», оплату «лечения» ими и т.п.! Огромные здесь возможности и для «отмывки грязных денег», полученных коррупционными, наркомафиозными или иными преступными способами, а потом сотнями миллионов долларов направляемые на подобные «чудесные лечения» или «фармацевтические исследования» в фирмы, где всем заправляют «свои люди-компаньоны по опасному тайному бизнесу».

Гость||

Если с 2021 года фонд действуюет, а налоги то собирать за этот год наверное только в 2022 начнут

Имя: Гость
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