На проспекте Строителей в Пензе сбили ребенка

26.08.2025 | 10:25

Вечером в понедельник, 25 августа, на проспекте Строителей в Пензе случилось ДТП с участием ребенка.

По предварительным данным, в 18:00 62-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» сбил пешехода, девочку 2013 года рождения.

Школьница получила травмы, медики госпитализировали ее, сообщили в областной ГАИ.

По факту случившегося проводят проверку.

21 августа в Каменке в ДТП пострадал подросток. На улице Школьной 27-летний мужчина на электровелосипеде Minako сбил мальчика 2012 года рождения. Школьник оказался на больничной койке.