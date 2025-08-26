На проспекте Строителей в Пензе сбили ребенка

Вечером в понедельник, 25 августа, на проспекте Строителей в Пензе случилось ДТП с участием ребенка.
По предварительным данным, в 18:00 62-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» сбил пешехода, девочку 2013 года рождения.
Школьница получила травмы, медики госпитализировали ее, сообщили в областной ГАИ.
По факту случившегося проводят проверку.
21 августа в Каменке в ДТП пострадал подросток. На улице Школьной 27-летний мужчина на электровелосипеде Minako сбил мальчика 2012 года рождения. Школьник оказался на больничной койке.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀