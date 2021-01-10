Пензенцам напомнили, как быстро УК должны очищать от снега дворы

10.01.2021 | 10:49

В Пензе сотрудники городского управления ЖКХ проверили, насколько хорошо управляющие компании справляются с уборкой снега на внутридомовых территориях.

Рейды проводились с 30 декабря по 9 января. Были осмотрены 447 дворов и проверено содержание контейнерных площадок.

36 придомовых территорий комиссию не удовлетворили. В частности, сотрудники УК и ТСЖ недостаточно обработали дворы противогололедными средствами и плохо убрали рыхлый снег. Руководителям организаций выдали предостережения.

«Всего за указанный период управляющими компаниями было задействовано 70 единиц техники и 624 человека для уборки территорий от снега и наледи. Представителям УК, ТСЖ и ЖСК дано поручение проводить ежедневный контроль за состоянием крыш, в случае необходимости своевременно устанавливать ограждение опасной зоны и осуществлять скол наледи», - добавили в пресс-службе мэрии.

В Пензе, по прогнозам синоптиков, снегопад продолжится и в понедельник, 11 января. В госжилстройтехинспекции напомнили, что УК должны очищать тротуары от последствий непогоды в течение 6 часов, а остальную территорию - в течение 12 часов. В случае гололедицы пешеходные дорожки дворники посыпают песко-соляной смесью в течение полутора часов, остальные территории двора - 3 часов.