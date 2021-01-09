Третий онкоцентр откроют в Пензенском районе

09.01.2021 | 15:38

В 2021 году в Пензенском районе начнут работы по созданию центра амбулаторной помощи онкобольным.

Медучреждение будет действовать на базе районной больницы. В настоящее время ее площади не хватит для появления нового подразделения, поэтому необходимы капитальный ремонт, реконструкция в здании и возведение пристроя. Для этого направят 43 млн рублей.

Планируется, что первых пациентов онкоцентр примет уже в 2022 году. В учреждении оборудуют кабинеты для рентгенографических исследований, осмотров легких, маммографии, томографии, ультразвуковой и функциональной диагностики, а также клинико-диагностическую лабораторию.

«Центры амбулаторной онкологической помощи призваны минимизировать сроки проведения диагностики, максимально сократить время до начала лечения, повысить его доступность, приблизить возможности проведения химиотерапии к месту жительства пациента», - рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе до 2024 года хотят создать 10 онкоцентров. Два из них уже начали работу - на базе поликлиники № 14 и областной больницы имени Н. Н. Бурденко в Пензе.