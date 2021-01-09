Пензенское УГИБДД провело рейды на общественном транспорте

09.01.2021 | 19:00

314 административных протоколов составили сотрудники регионального управления ГИБДД на водителей общественного транспорта в 2020 году.

Наиболее распространенными нарушениями стали пренебрежение правилами дорожного движения и перевозки пассажиров, использование неисправных автобусов большой и малой вместимости.

«В целях профилактики аварийности с участием маршрутных транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, сотрудниками ГИБДД на территории Пензы проводятся мероприятия по контролю за техническим состоянием транспортных средств, а также выполнением автоперевозчиками требований нормативно-правовых актов, действующих в области обеспечения безопасности пассажирских перевозок», - сообщил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Сергей Потапов.

Инспекторы ГИБДД напомнили водителям и руководству транспортных компаний, что от их действий ежедневно зависят жизнь и здоровье пензенцев.