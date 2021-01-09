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Общество

Пензенское УГИБДД провело рейды на общественном транспорте

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314 административных протоколов составили сотрудники регионального управления ГИБДД на водителей общественного транспорта в 2020 году.

Наиболее распространенными нарушениями стали пренебрежение правилами дорожного движения и перевозки пассажиров, использование неисправных автобусов большой и малой вместимости.

«В целях профилактики аварийности с участием маршрутных транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, сотрудниками ГИБДД на территории Пензы проводятся мероприятия по контролю за техническим состоянием транспортных средств, а также выполнением автоперевозчиками требований нормативно-правовых актов, действующих в области обеспечения безопасности пассажирских перевозок», - сообщил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Сергей Потапов.

Инспекторы ГИБДД напомнили водителям и руководству транспортных компаний, что от их действий ежедневно зависят жизнь и здоровье пензенцев.

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Гость||

Цену повысили на 25% - обслуживание обязаны повысить на 25% ☝️

Гость||

чудеса какие то обетованные

Гость||

За год 314 протоколов??? Вы серьезно? Это для города с населением за полмиллиона с кучей сумасшедших маршруток. Да если посчитать только те нарушения маршруток, которые выложены в сети, то,видимо, никто никаких рейдов и не делал, просто взяли из сети и оформили... Это не достижение! Это - провал работы.

Имя: Гость
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