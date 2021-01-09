ГУ МЧС вновь напоминает пензенцам об осторожности на льду

09.01.2021 | 19:30

Любители подледного лова чувствуют себя в относительной безопасности. Лунки они бурят в считанных метрах от спасательной станции, и в случае беды люди в ярких жилетах должны успеть прийти им на помощь.

У провалившегося под лед человека в запасе всего несколько минут, после чего наступает переохлаждение организма.

«Спасти гораздо сложнее. Исключение составляют люди, которые занимаются моржеванием, - они более закаленные. За 15 минут можно успеть добраться», - рассказал старший государственный инспектор ГУ МЧС России по Пензенской области Андрей Сидоров.

Андрей Иванов - рыбак с небольшим стажем. Молодому человеку удалось вытащить лишь одного окуня, но он надеется поймать еще что-нибудь, несмотря на холод и почти полное отсутствие поклевок. Увлечение, которое не все могут понять.

«Нравится, потому что больше экстрима, когда рыбу тащишь. Это намного приятнее, чем летом с удочкой сидеть», - рассудил рыболов.

Лед на реках всегда обманчив. Благодаря течению на некоторых участках появляются так называемые промоины, где толщина зимней оковы гораздо меньше.

Как спастись самому и вытащить из холодной воды другого человека, написано в памятках, которые сотрудники ГИМСа ежедневно раздают рыбакам.

По другую сторону от рыбаков по замерзшей Суре на мотоциклах рассекают воспитанники одного из подростковых клубов, которые наверняка бывали на профилактических мероприятиях с участием водолазов или видели такие по телевизору.

«Хотелось бы отдельно сказать родителям, чтобы они особо контролировали местонахождение своих детей. К сожалению, в Пензенской области имели место трагические случаи, как гибель мальчика 2015 года рождения в районе Терновки», - отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Пензенской области Сергей Петрунин.

Это случилось в конце прошлого года. В 2021-м подобных происшествий на территории области пока не зафиксировано.