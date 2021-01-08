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Общество

Замена покрытия на стадионе «Зенит» потребует более 50 млн рублей

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Под белым покрывалом зимует поле с натуральным покрытием на стадионе «Зенит». Снег не дает замерзнуть траве, которую в летний период топчут бутсами спортсмены.

«Используется оно всего лишь 3-4 месяца, и для нас это очень неэффективно, потому что не только в Пензе, но и в Пензенской области со скоростью света развиваются футбольные школы. В связи с этим мы испытываем дефицит именно в материальной базе тренировочного процесса», - рассказал директор центра развития футбола «Зенит» Дмитрий Сергеев.

Непозволительная роскошь - содержать столь мало эксплуатируемое поле. Оно хоть и соответствует стандартам и требованиям FIFA, но в климатических условиях региона - не лучший вариант.

«Обсуждаем возможность замены натурального поля на искусственное с подогревом, второе натуральное поле - довольно дорогой проект. Замена больше чем в 50 миллионов обойдется, из них 38 миллионов выделяет федеральный бюджет», - сообщил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Реконструкцию «Зенита» провели к чемпионату мира по футболу 2018 года, появилось поле с натуральным покрытием. Предполагалось, что одна из команд - участниц мундиаля выберет стадион в качестве тренировочной базы. Но этого не произошло, и вместо звезд мирового спорта на траве играют клубы, известные в узких кругах.

Второе полноразмерное поле стадиона «Зенит» искусственное, с подогревом. На него легла основная нагрузка.

«В 2021 году одни мини-футбольные поля у нас есть старого покрытия. Мы их будем перестилать, уже запланировали где-то на май», - отметил Дмитрий Сергеев.

Такая возможность появилась благодаря поддержке Российского футбольного союза, который в конце 2020-го присвоил «Зениту» сертификат детского центра.

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