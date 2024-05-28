Ипотечникам хотят разрешить самостоятельно продавать жилье

28.05.2024 | 15:37

Во вторник, 28 мая, депутаты Госдумы РФ рассмотрели во втором чтении законопроект, разрешающий ипотечникам самостоятельно продавать квартиры.

Сейчас это можно сделать только через публичные торги или аукционы. При такой продаже должники получают минимальный доход.

Как поясняет «Парламентская газета», документ допускает самостоятельную реализацию недвижимости в случае, если заемщик хочет за счет вырученных средств полностью погасить долг.

Он обращается с заявлением в кредитную организацию, а та в течение 10 дней должна дать письменный ответ.

«Если нет причин для отказа, в уведомлении о согласии указывают остаток долга, рассчитанный на дату окончания срока самостоятельной реализации имущества, и равную ему минимальную продажную цену, порядок расчетов и банковский счет для зачисления суммы», - объясняет издание.

В законопроекте указывается, что на все процедуры продажи квартиры, включая государственную регистрацию перехода права собственности и полное погашение займа, отводится 4 месяца. Отсчет начинается со дня получения банком заявления.

Разницу между фактической ценой недвижимости и размером задолженности банк обязан вернуть клиенту (за вычетом всех дополнительных расходов).

Законом предусматриваются и причины отказа в проведении сделки, в том числе:

- до получения заявления банк уже подал иск об обращении взыскания на заложенное имущество;

- в отношении ипотечника возбудили процедуру внесудебного банкротства или в отношении одной из сторон сделки завели дело о признании ее несостоятельной, то есть банкротом;

- ипотечник повторно отправил в банк заявление, хотя до этого сам отказался от своего намерения продать или не уложился в сроки.