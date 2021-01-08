В Кузнецке на Рождество организовали традиционный мотокросс

В четверг, 7 января, в Кузнецке прошел традиционный рождественский мотокросс. Мероприятие, которое провели шестой по счету раз, объединило спортсменов всех возрастов - взрослых и детей.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, в заездах участвовали 45 гонщиков из 9 городов России.
Кроме того, рождественские гулянья состоялись в городском парке. Развлекательную программу для гостей организовали мотоклубы «Ночные волки» и «Русские мотоциклисты». Кузнечане могли покататься на лошадях, ездовых собаках, квадроциклах, снегоходах.
Участников праздника согрели горячим чаем и пловом.
«В этот день детям было вручено более 400 подарков», - подвели итог в пресс-службе мэрии.
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penzainform.ru писал(a):Что общего между рождеством и мотокроссом? Какая-такая традициозность? Откуда она пошла и где корни?