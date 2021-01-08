В Кузнецке на Рождество организовали традиционный мотокросс

08.01.2021 | 09:31

В четверг, 7 января, в Кузнецке прошел традиционный рождественский мотокросс. Мероприятие, которое провели шестой по счету раз, объединило спортсменов всех возрастов - взрослых и детей.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в заездах участвовали 45 гонщиков из 9 городов России.

Кроме того, рождественские гулянья состоялись в городском парке. Развлекательную программу для гостей организовали мотоклубы «Ночные волки» и «Русские мотоциклисты». Кузнечане могли покататься на лошадях, ездовых собаках, квадроциклах, снегоходах.

Участников праздника согрели горячим чаем и пловом.

«В этот день детям было вручено более 400 подарков», - подвели итог в пресс-службе мэрии.