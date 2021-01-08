Сетевое издание|18+|Пятница|8 янв 2021|11:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Кузнецке на Рождество организовали традиционный мотокросс

Печать

В четверг, 7 января, в Кузнецке прошел традиционный рождественский мотокросс. Мероприятие, которое провели шестой по счету раз, объединило спортсменов всех возрастов - взрослых и детей.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в заездах участвовали 45 гонщиков из 9 городов России.

Кроме того, рождественские гулянья состоялись в городском парке. Развлекательную программу для гостей организовали мотоклубы «Ночные волки» и «Русские мотоциклисты». Кузнечане могли покататься на лошадях, ездовых собаках, квадроциклах, снегоходах.

Участников праздника согрели горячим чаем и пловом.

«В этот день детям было вручено более 400 подарков», - подвели итог в пресс-службе мэрии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

В четверг, 7 января, в Кузнецке прошел традиционный рождественский мотокросс.
Что общего между рождеством и мотокроссом? Какая-такая традициозность? Откуда она пошла и где корни?

Гость||

Гость писал(a):

Откуда она пошла и где корни?
Вася любил попов и мотокросс.

Гость||

Надо было сделать крестный мотоход.

Гость||

"Вася любил мотокросс". Внимание вопрос, а что (кого) любит Серёжа?

Гость||

Попы были?

Гость||

Ночные шакалы проснулись.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте