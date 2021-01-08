На расчистку улиц Пензы от снега вышли 58 рабочих и 61 спецмашина

08.01.2021 | 14:04

В пятницу, 8 декабря, в Пензе на борьбу с последствиями снегопада мобилизовали 61 спецмашину и 58 дорожных рабочих. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Также в задачах дневной смены специалистов МУП «Пензадормост» значится вывоз снега с улицы Урицкого, проспектов Победы и Строителей.

«Вся техника движется по закрепленным маршрутам, контроль за ней осуществляется посредством системы ГЛОНАСС», - отметили в администрации города.

В уборке снега задействованы и сотрудники МУП «Зеленое хозяйство». Они обрабатывают противогололедными материалами тротуары и дорожки в скверах. К работе привлекли 13 единиц техники и 95 специалистов.