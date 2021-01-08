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Общество

На расчистку улиц Пензы от снега вышли 58 рабочих и 61 спецмашина

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В пятницу, 8 декабря, в Пензе на борьбу с последствиями снегопада мобилизовали 61 спецмашину и 58 дорожных рабочих. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Также в задачах дневной смены специалистов МУП «Пензадормост» значится вывоз снега с улицы Урицкого, проспектов Победы и Строителей.

«Вся техника движется по закрепленным маршрутам, контроль за ней осуществляется посредством системы ГЛОНАСС», - отметили в администрации города.

В уборке снега задействованы и сотрудники МУП «Зеленое хозяйство». Они обрабатывают противогололедными материалами тротуары и дорожки в скверах. К работе привлекли 13 единиц техники и 95 специалистов.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

на первом фото снег с проезжей части валят на тротуар?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

контроль за ней осуществляется посредством системы ГЛОНАСС
Так выведите этот контроль в открытый доступ, пусть граждане тоже видят, они за это платят.

Гость||

Самим то не надоело врать?

Гость||

Техника из 80 х годов ,ужас

Гость||

58 рабочих и 61 техника(58 лопат и 3 трактора)

Гость||

Три трактора это самые крупные и сильные дворники)))

Гость||

Опять очередное враньё.С раннего утра ни одной спецмашины не встретилось по всему городу.Ни мосты,ни горы необработаны.Ни стыда ни совести...Только отчитываться успеем и деньги пилить.

Гость||

Контроль за уборочной техникой должны получать все граждане, давай ссылки на открытый доступ, чтоб не балаболил, а все видели сами

Гость||

Мер, хорош прятаться, гони ссылки глонасс, будем проверять твою работу

Гость||

Мира -Окружная - проспект Победы - Гагарина - Север- Гагарина -Суворова - проспект Строителей...Ни одной снегоуборочной машины

Гость||

А чем отличается рабочий от раба? Корень ведь один

Гость||

Всю спецтехнику как общественный транспорт в яндекс

Гость||

Где чистят ???? Все на бумаге как обычно .

Имя: Гость
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