Более 90% новых случаев коронавируса пришлось на Пензу

В пятницу, 8 января, в региональном оперативном штабе сообщили, где в Пензенской области были зафиксированы новые случаи коронавируса.
В настоящий момент в регионе выявили 27 655 инфицированных. Суточный прирост пациентов составил 205.
Большая часть (194) - жители областного центра. 5 случаев зарегистрировали в Заречном, по 2 - в Лопатинском и Кузнецком районах, по 1 - в Пензенском и Сосновоборском.
Детей среди пациентов нет, уточнили в оперштабе. Таким образом, с начала эпидемии коронавирусом заразилось 2 545 несовершеннолетних жителей области.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
а почему не пишут в каких районах пензы и поскольку?