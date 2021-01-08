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Общество

Более 90% новых случаев коронавируса пришлось на Пензу

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В пятницу, 8 января, в региональном оперативном штабе сообщили, где в Пензенской области были зафиксированы новые случаи коронавируса.

В настоящий момент в регионе выявили 27 655 инфицированных. Суточный прирост пациентов составил 205.

Большая часть (194) - жители областного центра. 5 случаев зарегистрировали в Заречном, по 2 - в Лопатинском и Кузнецком районах, по 1 - в Пензенском и Сосновоборском.

Детей среди пациентов нет, уточнили в оперштабе. Таким образом, с начала эпидемии коронавирусом заразилось 2 545 несовершеннолетних жителей области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

а почему не пишут в каких районах пензы и поскольку?

Гость||

Гость писал(a):

а почему не пишут в каких районах пензы и поскольку?

Совершенно секретно.

Гость||

Гость писал(a):

а почему не пишут в каких районах пензы и поскольку?
А оно вам накой?

Гость||

В Заречной стабильно 4-5

Гость||

Гость писал(a):

В Заречной стабильно 4-5
На самом деле 40-45 в декабре было, с января 30-35, сегодня 28, вчера 30.

Имя: Гость
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