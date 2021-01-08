Более 90% новых случаев коронавируса пришлось на Пензу

08.01.2021 | 12:34

В пятницу, 8 января, в региональном оперативном штабе сообщили, где в Пензенской области были зафиксированы новые случаи коронавируса.

В настоящий момент в регионе выявили 27 655 инфицированных. Суточный прирост пациентов составил 205.

Большая часть (194) - жители областного центра. 5 случаев зарегистрировали в Заречном, по 2 - в Лопатинском и Кузнецком районах, по 1 - в Пензенском и Сосновоборском.

Детей среди пациентов нет, уточнили в оперштабе. Таким образом, с начала эпидемии коронавирусом заразилось 2 545 несовершеннолетних жителей области.