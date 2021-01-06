В Пензенской области коронавирус обнаружили у 64 детей

06.01.2021 | 10:31

В среду, 6 января, в Пензенской области подтвердилось 203 случая коронавируса. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

«Среди пациентов - 64 ребенка от 4 месяцев до 17 лет», - уточнили в штабе.

География новых случаев такова: Пенза - 163, Лунинский район - 17, город Заречный - 5, Пензенский район - 4, Иссинский и Бессоновский и Лопатинский - по 3, Неверкинский, Сердобский, Каменский, Нижнеломовский и Кузнецкий - по 1.

За все время пандемии коронавирус обнаружили у 27 249 жителей региона, из них 2 531 - дети.

От опасной инфекции скончались 333 человека, 21 875 перенесли ее благополучно.