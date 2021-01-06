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Общество

В Пензенской области коронавирус обнаружили у 64 детей

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В среду, 6 января, в Пензенской области подтвердилось 203 случая коронавируса. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

«Среди пациентов - 64 ребенка от 4 месяцев до 17 лет», - уточнили в штабе.

География новых случаев такова: Пенза - 163, Лунинский район - 17, город Заречный - 5, Пензенский район - 4, Иссинский и Бессоновский и Лопатинский - по 3, Неверкинский, Сердобский, Каменский, Нижнеломовский и Кузнецкий - по 1.

За все время пандемии коронавирус обнаружили у 27 249 жителей региона, из них 2 531 - дети.

От опасной инфекции скончались 333 человека, 21 875 перенесли ее благополучно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

болеем и выздоравливаем в основной массе. Кстати кто переболел им теперь маски и повышено готовится не к чему?

Гость||

Картинка смертельных случаев похожа на частокол(((

Гость||

Очень интересно как так получается, то 40 детей, то вообще нет, а тут бац и 64?!

Гость||

и как же дети болеют??? ведь "заражались только в школах"... а сейчас и школ нет...

Гость||

Родители с детьми по гостям шляются в праздники

Гость||

В Пензе новый британский штамм ? А у нас тесты есть для его определения ?

Гость||

Кто придумывает (!!) эту статистику?? Продлить каникулы до 17 , как в Москве , школьникам и студентам колледжей, почему Вузы по всей стране на дистанционное обучении ?

Гость||

Гость писал(a):

Родители с детьми по гостям шляются в праздники
На "губернаторскую елку" в драмтеатр в школьных автобусах детей свозили из районов области.

Гость||

05.01.2021 В Пензе дети и их родители приняли участие в семейных стартах

На финише - коронавирус.

Гость||

Родители прочухаются, когда дети пневмониями болеть будут.Подростки толпами по улицам мотаются.

Имя: Гость
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